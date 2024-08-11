Реєстрація ФОП в Україні: як зробити це через "Дію"

Для того, щоб таким чином зареєструвати ФОП потрібно виконати наступні кроки:

зареєструватися чи авторизуватися (якщо вже зареєстровані) у кабінеті громадянина на порталі "Дія";

заповнити онлайн-форму на отримання послуги та підписати заяву кваліфікованим електронним підписом фізичної особи;

заяву буде надіслано до Єдиного державного реєстру для державної реєстрації ФОП онлайн без участі реєстратора.

Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина в розділі "Послуги - Замовлені послуги".

Сповіщення про результат також надійде на електронну пошту та в кабінет громадянина на порталі "Дія".

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні спрощену систему оподаткування використовує близько 1,7 мільйона платників податків, які генерують відносно стабільні податкові надходження - близько 0,9% ВВП у період 2020-2022 років. У 2023 році в Україні було 207 тисяч ФОПів першої групи та 590 тисяч - другої групи.

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