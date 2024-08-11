Регистрация ФЛП в Украине: как сделать это через "Дію"

Для того чтобы таким образом зарегистрировать ФЛП нужно выполнить следующие шаги:

зарегистрироваться или авторизоваться (если зарегистрированы) в кабинете гражданина на портале "Дія";

заполнить онлайн-форму на получение услуги и подписать заявление квалифицированной электронной подписью физического лица;

заявление будет направлено в Единый государственный реестр для государственной регистрации ФЛП онлайн без участия регистратора.

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина в разделе "Услуги – Заказанные услуги".

Уведомление о результате также поступит на электронную почту и кабинет гражданина на портале "Дія".

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине упрощенную систему налогообложения использует около 1,7 миллиона налогоплательщиков, генерирующих относительно стабильные налоговые поступления – около 0,9% ВВП в период 2020-2022 годов. В 2023 году в Украине было 207 тысяч ФЛП первой группы и 590 тысяч - второй группы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.