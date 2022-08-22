Reebok возвращается в Россию под новым брендом

Компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok возвращается в Россию. Товары будут продавать не в оригинальных магазинах, а через другой бренд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

Товары Reebok будут продавать в магазинах турецкого холдинга Flo. Ранее компания получила право на реализацию бренда.

Российским клиентам Reebok начали приходить письма на электронную почту о возобновлении работы на территории РФ. Пока точных сроков начала продажи нет.

"Спешим поделиться, что пока розничные и интернет-магазин Reebok приостановили свою работу, компания ООО "ФЛО Обувь ру" получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России", - говорится в сообщении.