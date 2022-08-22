Reebok возвращается в Россию под новым брендом
Компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok возвращается в Россию. Товары будут продавать не в оригинальных магазинах, а через другой бренд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Товары Reebok будут продавать в магазинах турецкого холдинга Flo. Ранее компания получила право на реализацию бренда.
Российским клиентам Reebok начали приходить письма на электронную почту о возобновлении работы на территории РФ. Пока точных сроков начала продажи нет.
"Спешим поделиться, что пока розничные и интернет-магазин Reebok приостановили свою работу, компания ООО "ФЛО Обувь ру" получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России", - говорится в сообщении.
Напомним, что в мае турецкий холдинг Flo выкупил российские активы Reebok у компании Authentic Brands Group.
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