Reebok повертається до Росії під новим брендом

Компанія з виробництва спортивного одягу, взуття та аксесуарів Reebok повертається до Росії. Товари будуть продавати не в оригінальних магазинах, а через інший бренд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

Товари Reebok будуть продавати в магазинах турецького холдингу Flo. Раніше компанія отримала право на реалізацію бренду.

Російським клієнтам Reebok почали приходити листи на електронну пошту про відновлення роботи на території РФ. Поки точних термінів початку продажу немає.

"Поспішаємо поділитися, що поки роздрібні та інтернет-магазин Reebok призупинили свою роботу, компанія ТОВ "ФЛО Взуття ру" отримала право здійснювати продаж товарів під брендом Reebok в Росії", - йдеться у повідомленні.