"Редіс" відреагував на звільнення "азовців" з полону

Він нагадав, що кожен із воїнів пройшов надскладні випробування: спочатку під час оборони Маріуполя, а потім - у ворожому полоні.

"Вони не зламались, не зрадили присягу, вистояли, і нарешті зможуть обійняти своїх рідних та близьких. Як командир, я вітаю кожного азовця, який повернувся на рідну землю. Дякую за ваші мужність та незламність духу. Ви - приклад стійкості та витримки для всіх українців", наголосив Прокопенко.

Він подякував президенту України Володимиру Зеленському та його команді, представникам МВС, СБУ, ГУР, "Асоціації родин захисників Азовсталі" та всім небайдужим, хто докладав максимум зусиль, аби ці обміни відбулись.

Командир "Азову" зазначив, що процес повернення військовополонених - це складна та тривала робота.

"Редіс" висловив надію на те, що військовослужбовці "Азову" й надалі будуть систематично потрапляти до списків на обмін.

Прокопенко також повідомив, що 14 вересня розпочала свою роботу нова структура у бригаді - це "Азов.Супровід". Вона є частиною медичної служби "Азову" та має на меті підтримувати поранених бійців бригади, а також тих військовослужбовців, які повернулись з полону. Допомога буде надаватися на всіх етапах лікування та реабілітації, а також під час організації поховань. Система буде допомагати й підтримувати родини полеглих воїнів.

"Саме за цим принципом вже понад 10 років працює "Азов" - життя та здоровʼя особового складу є найбільшою цінністю. Підрозділ продовжує розвиватись та підвищувати професіональний рівень як на полі бою, так і за його межами", - резюмував "Редіс".