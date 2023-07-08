"Редіс" та "Волина" будуть в Україні. Всі командири оборони "Азовсталі" повертаються з Туреччини

"Ми повертаємося додому з Туреччини і веземо наших героїв додому", - написав глава держави у своєму Telegram-каналі.

Хто повернеться додому:

Денис Прокопенко "Редіс" - командир "Азову";

Сергій Волинський "Волина" - в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Святослав Паламар "Калина" - заступник командира "Азову";

Олег Хоменко - майор Національної гвардії України;

Денис Шлега - полковник Національної гвардії України.

Денис Прокопенко

Денис Прокопенко "Редіс" - командир "Азову". З 11 липня 2014 року брав участь в АТО на Донбасі у складі "Азову".

В "Азові" став командиром взводу, роти, а згодом батальйону. У липні 2017 року його призначили командиром Окремого загону спеціального призначення "Азов". Став наймолодшим командиром в історії ЗСУ та Національної гвардії.

Сергій Волинський

Сергій Волинський "Волина" - виконувач обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти. Служив у лавах морської піхоти у місті Керч у Криму до окупації 2014-го. Вже з 2015 року у складі 36-ї бригади виконував завдання на маріупольському напрямку.

Святослав Паламар

Святослав Паламар "Калина" - заступник командира "Азову". На війні на сході України з початку серпня 2014 року. З перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну брав участь в обороні Маріуполя. Під час оборони "Азовсталі" виходив в прямі ефіри та розповідав українцям про ситуацію.

Олег Хоменко

Олег Хоменко - майор Національної гвардії України. Після Революції Гідності приєднався до "Азова", брав участь в АТО/ООС. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну був командиром комендантської роти та безпосередньо командував обороною "Азовсталі".

Денис Шлега

Денис Шлега - полковник Національної гвардії України. З 2018 по 2021 рік був командиром військової частини 3024. У 2021 році став командиром 12-ї бригади оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького. Брав участь в АТО та ООС, а після початку повномасштабного вторгнення - в обороні Маріуполя.

Оборона Азовсталі та полон

Російські війська почали знищувати Маріуполь з перших днів повномасштабного вторгнення. Місто буквально стирали з лиця землі артилерією та авіаційними ударами, а остаточно його оточили 2 березня. Та навіть після оточення українські захисники продовжували боронити Маріуполь.

На той момент Маріуполь боронили як воїни "Азову", так і морські піхотинці, прикордонники, поліцейські та бійці інших підрозділів. Поступово росіяни звужували кільце, і вже в середині квітня українські підрозділи опинилися на "Азовсталі", перетворивши великий металургійний завод на фортецю.

Бої на "Азовсталі" тривали понад місяць. Весь цей час росіяни намагалися штурмувати завод та піддавали його постійним бомбардуванням. Тримаючи оборону "Азовсталі", командири зверталися до міжнародних партнерів, зокрема до Туреччини, з проханням допомогти в організації процедури "екстракшн".

Це тактична процедура, яка полягає у швидкому вивезенні військових та цивільних з ворожої території у безпечне місце. Зазвичай таку тактику застосовують у крайніх випадках, коли весь особовий склад може загинути.

В середині травня оборонці отримали наказ виходити з металургійного заводу, щоб зберегти життя українських захисників. Військові та цивільні, які були в бункерах "Азовсталі", виходили партіями протягом 5 днів.

Після виходу з "Азовсталі" командири та бійці опинилися в окупованій Оленівці, де росіяни утримують полонених. Частину з них вже повернули додому в ході обмінів, частина - залишається в полоні.

Обмін полоненими та прибуття в Туреччину

22 вересня 2022 року стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових, з яких 108 - бійці "Азову".

Також в рамках домовленостей з Туреччиною з полону були звільнені Прокопенко, Волинський, Паламар, Хоменко та Шлега. Але угода передбачала, що українські командири будуть перебувати під захистом Туреччини до кінця війни, щоб уникнути їх повернення в зону бойових дій.

"Ми повернули 5 бойових командирів, за яких довелося поборотися найбільше та найскладніше. Їм загрожувало найжорстокіше. 5 супергероїв. В обмін ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ні жалю, ні співчуття", - заявляв тоді президент Володимир Зеленський.