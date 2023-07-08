"Редис" и "Волына" будут в Украине. Все командиры обороны "Азовстали" возвращаются из Турции

"Мы возвращаемся домой из Турции и везем наших героев домой", - написал глава государства в своем Telegram-канале.

Кто вернется домой:

Денис Прокопенко "Редис" - командир "Азова";

Сергей Волынский "Волина" - и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;

Святослав Паламарь "Калина" - заместитель командира "Азова";

Олег Хоменко - майор Национальной гвардии Украины;

Денис Шлега - полковник Национальной гвардии Украины.

Денис Прокопенко

Денис Прокопенко "Редис" – командир "Азова". С 11 июля 2014 участвовал в АТО на Донбассе в составе "Азова".

В "Азове" стал командиром взвода, роты, а затем батальона. В июле 2017 года он был назначен командиром Отдельного отряда специального назначения "Азов". Стал самым молодым командиром в истории ВСУ и Национальной гвардии.

Сергей Волынский

Сергей Волынский "Волына" - исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты. Служил в рядах морской пехоты в городе Керчь в Крыму до оккупации в 2014 году. Уже с 2015 года в составе 36 бригады выполнял задачи на мариупольском направлении.

Святослав Поламар

Святослав Паламарь "Калина" - заместитель командира "Азова". На войне на востоке Украины с начала августа 2014 года. С первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину принимал участие в обороне Мариуполя. Во время обороны Азовстали выходил в прямые эфиры и рассказывал украинцам о ситуации.

Олег Хоменко

Олег Хоменко – майор Национальной гвардии Украины. После Революции Достоинства присоединился к "Азову", участвовал в АТО/ООС. Во время полномасштабного российского вторжения в Украину был командиром комендантской роты и командовал обороной "Азовстали".

Денис Шлега

Денис Шлега – полковник Национальной гвардии Украины. С 2018 по 2021 год был командиром воинской части 3024 года. В 2021 году стал командиром 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого. Участвовал в АТО и ООС, а после начала полномасштабного вторжения – в обороне Мариуполя.

Оборона Азовстали и плен

Российские войска начали уничтожать Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения. Город буквально стирали с лица земли артиллерией и авиационными ударами, а окончательно его окружили 2 марта. И даже после окружения украинские защитники продолжали защищать Мариуполь.

В тот момент Мариуполь защищали как воины "Азова", так и морские пехотинцы, пограничники, полицейские и бойцы других подразделений. Постепенно россияне сужали кольцо, и уже в середине апреля украинские подразделения оказались на "Азовстали", превратив крупный металлургический завод в крепость.

Бои на "Азовстале" продолжались больше месяца. Все это время россияне пытались штурмовать завод и подвергали его постоянным бомбардировкам. Держа оборону "Азовстали", командиры обращались к международным партнерам, в частности к Турции, с просьбой помочь в организации процедуры "экстракшн".

Это тактическая процедура, которая заключается в быстром вывозе военных и гражданских с вражеской территории в безопасное место. Обычно такую тактику применяют в крайних случаях, когда весь личный состав может погибнуть.

В середине мая защитники получили приказ выходить из металлургического завода, чтобы сберечь жизнь украинских защитников. Военные и гражданские, находившиеся в бункерах "Азовстали", выходили партиями в течение 5 дней.

После выхода из "Азовстали" командиры и бойцы оказались в оккупированной Еленовке, где россияне удерживают пленных. Часть из них уже вернули домой в ходе обменов, часть - остается в плену.

Обмен пленными и прибытие в Турцию

22 сентября 2022 стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 военных, из которых 108 - бойцы "Азова".

Также в рамках договоренностей с Турцией из плена были освобождены Прокопенко, Волынский, Паламарь, Хоменко и Шлега. Но соглашение предполагало, что украинские командиры будут находиться под защитой Турции до конца войны во избежание их возвращения в зону боевых действий.

"Мы вернули 5 боевых командиров, за которых пришлось побороться больше всего и сложнее всего. Им грозило жесточайшее. 5 супергероев. В обмен мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни сожаления, ни сострадания", - заявлял тогда президент Владимир Зеленский.