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"Ред Булл" знайшов запасний варіант на випадок повного регресу Переса

Фото: Юкі Цунода та Даніель Ріккардо захищають кольори дочірної команди РБ (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Стайня Формули-1 "Ред Булл" готова предметно розглянути кандидатуру Юкі Цуноди з РБ на роль основного пілота в сезоні-2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport.

Японський пілот може піти на підвищення в наступному сезоні. Запорукою появи в кокпіті чемпіонської стайні стане подальший прогрес гонщика.

Цунода залишається в полі зору материнської команди РБ. Генеральний директор стайні Пітер Байєр переконаний, що японець зможе перебратися в "Ред Булл", якщо вдало проведе 10 гран-прі, що залишилися в календарі сезону-2024. У червні він продовжив контракт із РБ до кінця 2025 року.

Цунода в лавах "Ред Булла" може замінити Серхіо Переса. Мексиканець в останніх дев'яти гонках фінішував за межами подіуму, а тричі взагалі не набрав очок. Натомість японський потенційний конкурент 7 разів завершив гран-прі в топ-десятці (з 14-ти).

Хто такий Юкі Цунода

Уродженець префектури Канагава, до програми підтримки молодих гонщиків "Ред Булла" потрапив у 19 років. Виступав у японському чемпіонаті Формули-4, Формулі-3 та Формулі-2.

У 2021 році дебютував у Формулі-1. Проводить четвертий сезон поспіль у складі "Альфа Таурі". Найкращий результат – 4-те місце в Абу-Дабі в дебютний рік. На цей момент стартував у 80-ти гран-прі Королівських автоперегонів.

Номер боліда у Формулі-1 – 22. Єдиний титул здобув у домашній Формулі-4 у 2018 році, новачок року ФІА-2020.

До слова, раніше "Хаас" підписав із Оконом кількарічний контракт.

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Формула-1