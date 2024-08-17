"Ред Булл" нашел запасной вариант на случай полного регресса Переса

Японский пилот может пойти на повышение в следующем сезоне. Залогом появления в кокпите чемпионской конюшни станет дальнейший прогресс гонщика.

Цунода остается в поле зрения материнской команды РБ. Генеральный директор конюшни Питер Байер убежден, что японец сможет перебраться в "Ред Булл", если удачно проведет оставшиеся 10 гран-при в календаре сезона-2024. В июне он продлил контракт с РБ до конца 2025 года.

Цунода в рядах "Ред Булл" может заменить Серхио Переса. Мексиканец в последних девяти гонках финишировал за пределами подиума, а трижды вообще не набрал очков. Японский же потенциальный конкурент 7 раз завершил гран-при в топ-десятке (из 14-ти).

Кто такой Юки Цунода

Уроженец префектуры Канагава, в программу поддержки молодых гонщиков "Ред Булла" попал в 19 лет. Выступал в японском чемпионате Формулы-4, Формуле-3 и Формуле-2.

В 2021 году дебютировал в Формуле-1. Проводит четвертый сезон подряд в составе "Альфа Таури". Лучший результат – 4-е место в Абу-Даби в дебютный год. На этот момент стартовал в 80-ти гран-при Королевских автогонок.

Номер болида в Формуле-1 – 22. Единственный титул завоевал в домашней Формуле-4 в 2018 году, новичок года ФИА-2020.