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"Ред Булл" готовий до першого звільнення пілота в сезоні Формули-1

Фото: Даніель Ріккардо не набрав жодного очка цьогоріч (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Гонщик РБ Даніель Ріккардо отримав ультиматум від радника "Ред Булла" Гельмута Марко щодо негайного покращення результатів у чемпіонаті світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NZ Herald.

Функціонер пригрозив австралійцю звільненням через два етапи сезону-2024. "Ред Булл" уже підшукав для дочірньої команди заміну досвідченому пілоту.

Ріккардо отримав місяць на виправлення ситуації в чемпіонаті F1. Якщо 34-річний гонщик не проявить себе в Японії (7 квітня) та Китаї (21 квітня), то залишиться без роботи. Замість нього за кермо РБ нібито сяде новозеландець Ліам Лоусон.

У нинішньому сезоні Ріккардо жодного разу не фінішував у заліковій зоні. Найкращий підсумковий результат австралійця – 12-те місце на домашньому гран-прі. Натомість його партнер по команді Юкі Цунода з Японії набрав 6 очок завдяки 7-й позиції в Мельбурні.

Хто такий Даніель Ріккардо

Уродженець Перта, чемпіон британської Формули-3 (2009). На рівні F1 дебютував у сезоні-2011 в складі команди HRT (11 гран-прі).

У 2012-2013 рр. виступав за "Торо Россо", а перед сезоном-2014 перебрався в "Ред Булл". За п'ять років у складі австрійської стайні двічі фінішував третім у загальному заліку пілотів (2014, 2016). Пізніше провів по два сезони за "Рено" і "Макларен". Торік став резервним гонщиком "Ред Булла", а з Гран-прі Угорщини повернувся в кокпіт "Альфа Таурі", що тепер стала РБ.

Загалом провів 243 гран-прі у Формулі-1. За роки виступів здобув 8 перемог, проїхав 16 найшвидших кіл і 32 рази зійшов на подіум.

До слова, іспанець Сайнс здобув першу перемогу в сезоні-2024 для "Феррарі".

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Формула-1