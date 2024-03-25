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"Ред Булл" готов к первому увольнению пилота в сезоне Формулы-1

Фото: Даниэль Риккардо не набрал ни одного очка в этом году (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Гонщик РБ Даниэль Риккардо получил ультиматум от советника "Ред Булла" Хельмута Марко относительно немедленного улучшения результатов в чемпионате мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NZ Herald.

Функционер пригрозил австралийцу увольнением через два этапа сезона-2024. "Ред Булл" уже подыскал для дочерней команды замену опытному пилоту.

Риккардо получил месяц на исправление ситуации в чемпионате F1. Если 34-летний гонщик не проявит себя в Японии (7 апреля) и в Китае (21 апреля), то останется без работы. Вместо него за руль РБ якобы сядет новозеландец Лиам Лоусон.

В нынешнем сезоне Риккардо ни разу не финишировал в зачетной зоне. Лучший итоговый результат австралийца – 12-е место на домашнем гран-при. В свою очередь его партнер по команде Юки Цунода из Японии набрал 6 очков благодаря 7-й позиции в Мельбурне.

Кто такой Даниэль Риккардо

Уроженец Перта, чемпион британской Формулы-3 (2009). На уровне F1 дебютировал в сезоне-2011 в составе команды HRT (11 гран-при).

В 2012-2013 гг. выступал за "Торо Россо", а перед сезоном-2014 перебрался в "Ред Булл". За пять лет в составе австрийской конюшни дважды финишировал третьим в общем зачете пилотов (2014, 2016). Позже провел по два сезона за "Рено" и "Макларен". В прошлом году стал резервным гонщиком "Ред Булла", а из Гран-при Венгрии вернулся в кокпит "Альфа Таури", которая теперь стал РБ.

В общей сложности провел 243 гран-при в Формуле-1. За годы выступлений одержал 8 побед, проехал 16 самых быстрых кругов и 32 раза взошел на подиум.

К слову, испанец Сайнс одержал первую победу в сезоне-2024 для "Феррари".

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Формула-1