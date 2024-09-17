"Ред Булл" гарантував місце у Формулі-1 на наступний сезон резервісту

22-річний гонщик отримав місце в пелотоні на наступний змагальний рік. Він пілотуватиме болід "Ред Булла" або дочірньої команди – РБ.

"Червоні бики" активували опцію в контракті Лоусона. До кінця вересня 2024 року "Ред Булл" повинен був визначитися щодо виступів новозеландця в наступному сезоні. Якщо чемпіонська стайня цього би не зробила, то перспективний пілот став би вільним агентом.

Наразі "Ред Булл" продовжить розгляд кількох варіантів працевлаштування. Лоусон може стати бойовим пілотом РБ (із більшою вірогідністю) чи першої команди "червоних биків" (із меншою). Окрім того, він нібито може замінити Даніеля Ріккардо в кокпіті РБ ще цьогоріч.

У сезоні-2023 Лоусон дебютував на рівні F1. Посеред сезону він провів 5 гран-прі за кермом "Альфа Таурі", що цьогоріч трансформувалася в РБ. Найкращий результат новозеландського гонщика – 9-те місце в Сингапурі.

Нова Зеландія у Формулі-1

Лоусон став десятим гонщиком із острівної держави в Королівських автоперегонах. Найуспішнішим із них залишається Денні Галм – чемпіон світу-1967 за кермом "Бребхема".

Він здобув 8 перемог у Формулі-1 та 33 рази піднімався на подіум. У першій трійці гран-прі також завершували Брюс Макларен (27 разів, зокрема 4 перемоги) і Кріс Еймон (11). Останній представник Нової Зеландії у F1 до Лоусона – Брендон Хартлі, який провів два сезони в "Торо Россо" (2017, 2018).

На нижчих рівнях Лоусон завоював титули в новозеландській Formula Ford Championship (2016/17) та Toyota Racing Series (2019). До програми молодих гонщиків "Ред Булла" потрапив у 2019 році.