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"Ред Булл" гарантировал место в Формуле-1 на следующий сезон резервисту

Фото: Лиам Лоусон (справа) будет выступать в 2025 году (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Новозеландский гонщик Лиам Лоусон станет основным пилотом Королевы автоспорта в сезоне-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Formu1a.uno.

22-летний гонщик получил место в пелотоне на следующий соревновательный год. Он будет пилотировать болид "Ред Булла" либо дочерней команды – РБ.

"Красные быки" активировали опцию в контракте Лоусона. До конца сентября 2024 года "Ред Булл" должен был определиться по поводу выступлений новозеландца в следующем сезоне. Если чемпионская конюшня этого бы ни сделала, то перспективный пилот стал бы свободным агентом.

"Ред Булл" продолжит рассмотрение нескольких вариантов трудоустройства. Лоусон может стать боевым пилотом РБ (с большей вероятностью) или первой команды "красных быков" (с меньшей). Кроме того, он якобы может заменить Даниэля Риккардо в кокпите РБ еще в этом году.

В сезоне-2023 Лоусон дебютировал на уровне F1. Посреди сезона он провел 5 гран-при за рулем "Альфа Таури", трансформировавшуюся в этом году в РБ. Лучший результат новозеландского гонщика – 9-е место в Сингапуре.

Новая Зеландия в Формуле-1

Лоусон стал десятым гонщиком из островного государства в Королевских автогонках. Самым успешным из них остается Денни Халм – чемпион мира-1967 за рулем "Брэбхема".

Он завоевал 8 побед в Формуле-1 и 33 раза поднимался на подиум. В первой тройке гран-при также завершали Брюс Макларен (27 раз, в частности 4 победы) и Крис Эймон (11). Последний представитель Новой Зеландии в F1 до Лоусона – Брендон Хартли, проведший два сезона в "Торо Россо" (2017, 2018).

На низших уровнях Лоусон завоевал титулы в новозеландской Formula Ford Championship (2016/17) и Toyota Racing Series (2019). В программу молодых гонщиков "Ред Булла" попал в 2019 году.

К слову, ранее Пиастри вывел "Макларен" в лидеры Кубка конструкторов с победой в Баку.

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