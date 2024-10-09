"Ред Булл" додає Клоппа: легендарний тренер отримав несподівану посаду

Німець заступить на нову посаду з 1 січня 2025 року й контролюватиме усі процеси, пов'язані з футболом у командах, що грають під відомим брендом. Він відповідатиме за призначення тренерів, трансфери, скаутинг, розвиток молодих гравців, філософію тощо.

Останнім місцем роботи Клоппа був англійський "Ліверпуль", який він покинув у червні 2024-го після дев'яти сезонів. Підписавши контракту з "Ред Булл" 57-річний фахівець зазначив, що хоче більше зосередиться на співпраці з тренерами, яким буде допомагати.

"Бачу свою роль насамперед як наставника для тренерів і менеджменту клубів концерну. Але, зрештою, я є частиною унікальної, інноваційної та перспективної організації", – підкреслив німець.

Цікавий факт: у контракті Клоппа з австрійцями є пункт, згідно з яким він має право в будь-який момент розірвати угоду. Але цю опцію він може активізувати лише за однієї умови – якщо йому запропонують посаду головного тренера збірної Німеччини.

Клопп почав тренерську кар'єру у 2001 році в німецькому "Майнці", який вивів до Бундесліги. У 2008 році очолив дортмундську "Боруссію", де пропрацював до 2015-го. У 2016 році став тренером "Ліверпуля".

Упродовж тренерської кар'єри здобув 13 трофеїв. Зокрема, з "Боруссією" виграв два чемпіонства Німеччини (2011, 2012), Кубок (2012) та два Суперкубки (2014, 2015) країни.

З "Ліверпулем" досяг свого найвищого успіху – перемоги в Лізі чемпіонів (2019). Крім того, вигравав чемпіонат (2020) і Кубок Англії (2022). Двічі ставав володарем Кубку англійської ліги (2022, 2024).

Спортивна імперія "Ред Булл": що відомо

Австрійський концерн у спорті зосереджений на декількох головних напрямках. Активно інвестує у автоспорт, де має низку команд у різних класах, починаючи з Формули-1. Крім того має інтереси у мотоспорті, кіберспорті, хокеї, біатлоні, спортивних танцях, парапланеризмі та авіаспорті.

Окрема сфера діяльності – футбол. До концерну "Ред Булл" входять такі клуби: німецький "РБ Лейпциг", американський "Нью-Йорк Ред Буллз", бразильський "РБ Брагантіно" та японський "Омія Ардія".

Також де-факто компанію їм складає недавній суперник київського "Динамо" у кваліфікації ЛЧ – австрійський "Зальцбург". Проте через правило УЄФА, яке забороняє грати у єврокубках клубам, що контролюються одним власником, він останнім часом дистанціювався від "Ред Булл".