"Ред Булл" добавляет Клоппа: легендарный тренер получил неожиданную должность

Экстренер дортмундской "Боруссии" и английского "Ливерпуля" Юрген Клопп возглавит отдел развития футбола в спортивной империи австрийской компании "Ред Булл".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Немец вступит в новую должность с 1 января 2025 года и будет контролировать все процессы, связанные с футболом в командах, играющих под известным брендом. Он будет отвечать за назначение тренеров, трансферы, скаутинг, развитие молодых игроков, философию и т.д.
Последним местом работы Клоппа был английский "Ливерпуль", который он покинул в июне 2024-го после девяти сезонов. Подписав контракт с "Ред Булл" 57-летний специалист отметил, что хочет больше сосредоточиться на сотрудничестве с тренерами, которым будет помогать.
"Вижу свою роль прежде всего как наставника для тренеров и менеджмента клубов концерна. Но, вцелом, я являюсь частью уникальной, инновационной и перспективной организации", – подчеркнул немец.
Интересный факт: в контракте Клоппа с австрийцами есть пункт, согласно которому он вправе в любой момент расторгнуть сделку. Но эту опцию он может активизировать только при одном условии – если ему будет предложен пост главного тренера сборной Германии.
Клопп начал тренерскую карьеру в 2001 году в немецком "Майнце", который вывел в Бундеслигу. В 2008 году возглавил дортмундскую "Боруссию", где проработал до 2015-го. В 2016 году стал тренером "Ливерпуля".
За тренерскую карьеру завоевал 13 трофеев. В частности, с "Боруссией" выиграл два чемпионства Германии (2011, 2012), Кубок (2012) и два Суперкубка (2014, 2015) страны.
С "Ливерпулем" добился своего наивысшего успеха – победы в Лиге чемпионов (2019). Кроме того, выигрывал чемпионат (2020) и Кубок Англии (2022). Дважды становился обладателем Кубка английской лиги (2022, 2024).
Австрийский концерн в спорте сосредоточен на нескольких основных направлениях. Активно инвестирует в автоспорт, где имеет ряд команд в разных классах, начиная с Формулы-1. Кроме того, имеет интересы в мотоспорте, киберспорте, хоккее, биатлоне, спортивных танцах, парапланеризме и авиаспорте.
Отдельная сфера деятельности – футбол. В концерн "Ред Булл" входят следующие клубы: немецкий "РБ Лейпциг", американский "Нью-Йорк Ред Буллз", бразильский "РБ Брагантино" и японский "Омия Ардия".
Также де-факто компанию им составляет недавний соперник киевского "Динамо" в квалификации ЛЧ – австрийский "Зальцбург". Однако из-за правила УЕФА, запрещающего играть в еврокубках клубам, контролируемым одним владельцем, он в последнее время дистанцировался от "Ред Булл".
Ранее именитый украинский тренер остался без работы за границей.
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