Recovery Construction Forum Ukraine 2.0: перспективи майбутньої відбудови України

Організатори Recovery Construction Forum Ukraine 2.0 запрошують долучитися до події, яка є традиційним майданчиком для діалогу щодо перспектив майбутньої відбудови України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу заходу.
Це унікальна можливість об'єднати представників влади та будівельної спільноти, задля обговорення поточних викликів галузі та ефективної координації зусиль для відбудови України.
Дата: 16 квітня 2025
Місце: Hilton Kyiv
На вас чекають виступи провідних експертів, натхненні дискусії та можливість стати частиною великих змін.
Під час форуму поговоримо про:
Блок 1. Відновлення житлового фонду: як збалансувати потреби держави, громад та бізнесу
Блок 2. Відбудова критичної та соціальної інфраструктури: від комфорту до безпеки
Блок 3. Інвестиції у відновлення: потенціал для громад та бізнесу
Не пропустіть шанс долучитися до формування нових підходів для відбудови України!
Долучайтеся до форуму. Зверніть увагу, для членів КБУ передбачені знижки:
Організатори: Конфедерація будівельників України та Міжнародний виставковий оператор Premier Expo
За підтримки: FIEC
Генеральний партнер: КРЕАТОР-БУД
Стратегічні партнери: ЕНВІТЕК, ІНТЕРГАЛ-БУД, НОВЕ СТОЛІТТЯ, ROYAL HOUSE
Офіційні партнери: ПЕНЕТРОН УКРАЇНА, ВЮРТ УКРАЇНА, CAPAROL УКРАЇНА, МІНІСТЕРСТВО ДВЕРЕЙ
Фінансовий партнер: ГЛОБУС БАНК
Інформаційний партнер: PRAGMATIKA.MEDIA, PROFBUILD, BUILD PORTAL, РБК УКРАЇНА, ZPP, АКАДЕМІЯ ДТЕК, ICC UKRAINE
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