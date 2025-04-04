Recovery Construction Forum Ukraine 2.0: перспективи майбутньої відбудови України

Це унікальна можливість об'єднати представників влади та будівельної спільноти, задля обговорення поточних викликів галузі та ефективної координації зусиль для відбудови України.

Дата: 16 квітня 2025

Місце: Hilton Kyiv

На вас чекають виступи провідних експертів, натхненні дискусії та можливість стати частиною великих змін.

Під час форуму поговоримо про:

Блок 1. Відновлення житлового фонду: як збалансувати потреби держави, громад та бізнесу

єВідновлення та єОселя як інструменти забезпечення житлом тих, хто його потребує

Соціальне орендне житло як інструмент для громад

Політика та технології швидкого капітального будівництва. Можливості для бізнесу

Потенціал недержавних іпотечних програм в Україні

Блок 2. Відбудова критичної та соціальної інфраструктури: від комфорту до безпеки

Майбутнє соціально-економічного розвитку регіонів та окремих громад

Безпека критичної інфраструктури

Швидке відновлення соціальної інфраструктури для комфорту

Можливості для впровадження кращих світових практик для відновлення соціальної інфраструктури: швидко, раціонально, якісно

Державно-приватне партнерство

Від дефіциту до можливостей

Блок 3. Інвестиції у відновлення: потенціал для громад та бізнесу

Куди варто інвестувати? З чого розпочати?

Механізм залучення капіталу

Державні та недержавні програми підтримки інвестиційного клімату

Як підвищити інвестиційну привабливість України зараз та в короткостроковій перспективі

Інвестиції в Україну як потенціал доступу до ринку збуту

Не пропустіть шанс долучитися до формування нових підходів для відбудови України!

Долучайтеся до форуму. Зверніть увагу, для членів КБУ передбачені знижки:

-20% для членів Ради директорів КБУ та стратегічних бізнес-партнерів КБУ

-10% для дійсних членів КБУ

Детальніше про форум - за посиланням.

Організатори: Конфедерація будівельників України та Міжнародний виставковий оператор Premier Expo

За підтримки: FIEC

Генеральний партнер: КРЕАТОР-БУД

Стратегічні партнери: ЕНВІТЕК, ІНТЕРГАЛ-БУД, НОВЕ СТОЛІТТЯ, ROYAL HOUSE

Офіційні партнери: ПЕНЕТРОН УКРАЇНА, ВЮРТ УКРАЇНА, CAPAROL УКРАЇНА, МІНІСТЕРСТВО ДВЕРЕЙ

Фінансовий партнер: ГЛОБУС БАНК

Інформаційний партнер: PRAGMATIKA.MEDIA, PROFBUILD, BUILD PORTAL, РБК УКРАЇНА, ZPP, АКАДЕМІЯ ДТЕК, ICC UKRAINE