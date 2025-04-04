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Recovery Construction Forum Ukraine 2.0: перспективи майбутньої відбудови України

Фото: перспективи майбутньої відбудови України (прес-служба заходу)
Автор: Сергій Новіков

Організатори Recovery Construction Forum Ukraine 2.0 запрошують долучитися до події, яка є традиційним майданчиком для діалогу щодо перспектив майбутньої відбудови України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу заходу.

Це унікальна можливість об'єднати представників влади та будівельної спільноти, задля обговорення поточних викликів галузі та ефективної координації зусиль для відбудови України.

Дата: 16 квітня 2025

Місце: Hilton Kyiv

На вас чекають виступи провідних експертів, натхненні дискусії та можливість стати частиною великих змін.

Під час форуму поговоримо про:

Блок 1. Відновлення житлового фонду: як збалансувати потреби держави, громад та бізнесу

  • єВідновлення та єОселя як інструменти забезпечення житлом тих, хто його потребує
  • Соціальне орендне житло як інструмент для громад
  • Політика та технології швидкого капітального будівництва. Можливості для бізнесу
  • Потенціал недержавних іпотечних програм в Україні

Блок 2. Відбудова критичної та соціальної інфраструктури: від комфорту до безпеки

  • Майбутнє соціально-економічного розвитку регіонів та окремих громад
  • Безпека критичної інфраструктури
  • Швидке відновлення соціальної інфраструктури для комфорту
  • Можливості для впровадження кращих світових практик для відновлення соціальної інфраструктури: швидко, раціонально, якісно
  • Державно-приватне партнерство
  • Від дефіциту до можливостей

Блок 3. Інвестиції у відновлення: потенціал для громад та бізнесу

  • Куди варто інвестувати? З чого розпочати?
  • Механізм залучення капіталу
  • Державні та недержавні програми підтримки інвестиційного клімату
  • Як підвищити інвестиційну привабливість України зараз та в короткостроковій перспективі
  • Інвестиції в Україну як потенціал доступу до ринку збуту

Не пропустіть шанс долучитися до формування нових підходів для відбудови України!

Долучайтеся до форуму. Зверніть увагу, для членів КБУ передбачені знижки:

  • -20% для членів Ради директорів КБУ та стратегічних бізнес-партнерів КБУ
  • -10% для дійсних членів КБУ
  • Детальніше про форум - за посиланням.

Організатори: Конфедерація будівельників України та Міжнародний виставковий оператор Premier Expo

За підтримки: FIEC

Генеральний партнер: КРЕАТОР-БУД

Стратегічні партнери: ЕНВІТЕК, ІНТЕРГАЛ-БУД, НОВЕ СТОЛІТТЯ, ROYAL HOUSE

Офіційні партнери: ПЕНЕТРОН УКРАЇНА, ВЮРТ УКРАЇНА, CAPAROL УКРАЇНА, МІНІСТЕРСТВО ДВЕРЕЙ

Фінансовий партнер: ГЛОБУС БАНК

Інформаційний партнер: PRAGMATIKA.MEDIA, PROFBUILD, BUILD PORTAL, РБК УКРАЇНА, ZPP, АКАДЕМІЯ ДТЕК, ICC UKRAINE

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