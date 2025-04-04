RECOVERY CONSTRUCTION FORUM UKRAINE 2.0: перспективы будущего восстановления Украины

Организаторы RECOVERY CONSTRUCTION FORUM UKRAINE 2.0 приглашают присоединиться к событию, которое является традиционной площадкой для диалога о перспективах будущего восстановления Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
Это уникальная возможность объединить представителей власти и строительного сообщества, для обсуждения текущих вызовов отрасли и эффективной координации усилий для восстановления Украины.
Дата: 16 апреля 2025 года
Место: Hilton Kyiv
Вас ждут выступления ведущих экспертов, вдохновляющие дискуссии и возможность стать частью больших изменений.
Во время форума поговорим о:
Блок 1. Восстановление жилищного фонда: как сбалансировать потребности государства, общин и бизнеса
Блок 2. Восстановление критической и социальной инфраструктуры: от комфорта к безопасности
Блок 3. Инвестиции в восстановление: потенциал для общин и бизнеса
Не упустите шанс приобщиться к формированию новых подходов для восстановления Украины!
Присоединяйтесь к форуму. Обратите внимание, для членов КСУ предусмотрены скидки:
Организаторы: Конфедерация строителей Украины и Международный выставочный оператор Premier Expo
При поддержке: FIEC
Генеральный партнер: КРЕАТОР-БУД
Стратегические партнеры: ЭНВИТЕК, ИНТЕРГАЛ-БУД, НОВЫЙ ВЕК, ROYAL HOUSE
Официальные партнеры: ПЕНЕТРОН УКРАИНА, ВЮРТ УКРАИНА, CAPAROL УКРАИНА, МИНИСТЕРСТВО ДВЕРЕЙ
Финансовый партнер: ГЛОБУС БАНК
Информационный партнер: PRAGMATIKA.MEDIA, PROFBUILD, BUILD PORTAL, РБК УКРАИНА, ZPP, АКАДЕМИЯ ДТЭК, ICC UKRAINE
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