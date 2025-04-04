RECOVERY CONSTRUCTION FORUM UKRAINE 2.0: перспективы будущего восстановления Украины

Это уникальная возможность объединить представителей власти и строительного сообщества, для обсуждения текущих вызовов отрасли и эффективной координации усилий для восстановления Украины.

Дата: 16 апреля 2025 года

Место: Hilton Kyiv

Вас ждут выступления ведущих экспертов, вдохновляющие дискуссии и возможность стать частью больших изменений.

Во время форума поговорим о:

Блок 1. Восстановление жилищного фонда: как сбалансировать потребности государства, общин и бизнеса

еВідновлення и еОселя как инструменты обеспечения жильем тех, кто в нем нуждается

Социальное арендное жилье как инструмент для общин

Политика и технологии быстрого капитального строительства. Возможности для бизнеса

Потенциал негосударственных ипотечных программ в Украине

Блок 2. Восстановление критической и социальной инфраструктуры: от комфорта к безопасности

Будущее социально-экономического развития регионов и отдельных общин

Безопасность критической инфраструктуры

Быстрое восстановление социальной инфраструктуры для комфорта

Возможности для внедрения лучших мировых практик для восстановления социальной инфраструктуры: быстро, рационально, качественно

Государственно-частное партнерство

От дефицита к возможностям

Блок 3. Инвестиции в восстановление: потенциал для общин и бизнеса

Куда стоит инвестировать? С чего начать?

Механизм привлечения капитала

Государственные и негосударственные программы поддержки инвестиционного климата

Как повысить инвестиционную привлекательность Украины сейчас и в краткосрочной перспективе

Инвестиции в Украину как потенциал доступа к рынку сбыта

Не упустите шанс приобщиться к формированию новых подходов для восстановления Украины!

Присоединяйтесь к форуму. Обратите внимание, для членов КСУ предусмотрены скидки:

-20% для членов Совета директоров КСУ и стратегических бизнес-партнеров КСУ

-10% для действительных членов КСУ

Подробнее о форуме - по ссылке.

Организаторы: Конфедерация строителей Украины и Международный выставочный оператор Premier Expo

При поддержке: FIEC

Генеральный партнер: КРЕАТОР-БУД

Стратегические партнеры: ЭНВИТЕК, ИНТЕРГАЛ-БУД, НОВЫЙ ВЕК, ROYAL HOUSE

Официальные партнеры: ПЕНЕТРОН УКРАИНА, ВЮРТ УКРАИНА, CAPAROL УКРАИНА, МИНИСТЕРСТВО ДВЕРЕЙ

Финансовый партнер: ГЛОБУС БАНК

Информационный партнер: PRAGMATIKA.MEDIA, PROFBUILD, BUILD PORTAL, РБК УКРАИНА, ZPP, АКАДЕМИЯ ДТЭК, ICC UKRAINE