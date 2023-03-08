Речник Держдепу піде у відставку в кінці місяця, - Блінкен

Офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс збирається у відставку.
Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Джека Деча.
За його інформацією, Прайс планує покинути посаду в кінці березня цього року.
"Прайс був головним представником Держдепу з приходу до влади адміністрації Байдена", - зазначає журналіст.
Нагадаємо, що в Державному департаменті США назвали факт вбивства росіянами українського полоненого "жахливим" і заявили, що Росія зневажає "елементарну людяність".
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