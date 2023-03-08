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Спикер Госдепа уйдет в отставку в конце месяца, - Блинкен

Фото: представитель Госдепартамента США Нед Прайс (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Официальный представитель Государственного департамента США Нэд Прайс собирается в отставку.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Джека Деча.

По его информации, Прайс планирует покинуть пост в конце марта этого года.

"Прайс был главным представителем Госдепа по приходу к власти администрации Байдена", – отмечает журналист.

Напомним, что в Государственном департаменте США назвали факт убийства россиянами украинского пленника "ужасным" и заявили, что Россия презирает "элементарную человечность".

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Соединенные Штаты АмерикиГосударственный департамент США