Ребров у збірній України: УАФ вирішила долю тренера після невдачі на Євро-2024

У столичному Будинку футболу відбулося засідання виконавчого комітету організації. Одним із пунктів порядку денного стали виступи збірних команд.

Президент УАФ Андрій Шевченко після обговорення питання запропонував висловити повну підтримку Реброву та його штабу. Цю пропозицію очільника асоціації підтримали всі члени виконкому. Наступне завдання керманича "синьо-жовтих" – підготовка до Ліги націй та кваліфікації до ЧС-2026.

Шевченко також анонсував окреме засідання комітету національних збірних. Воно відбудеться перед стартом Ліги націй у вересні. На ньому проаналізують виступи національної команди на Євро-2024, олімпійської збірної України на Іграх у Парижі, а також двох юнацьких команд.

Збірна України на Євро-2024

"Синьо-жовті" потрапили до групи E турніру. Там її суперниками стали збірні Румунії, Словаччини та Бельгії.

Команда Реброва розпочалала чемпіонат із гучного фіаско проти румунів (0:3). Далі збірна України здобула вольову перемогу над словацькими "соколами" (2:1) з голами Шапаренка та Яремчука. У фінальному ж турі "синьо-жовті" розписали нульову нічию з бельгійцями.

На груповому етапі Україна набрала солідні 4 пункти, але фінішувала останньою в квартеті. Решта команд набрала ті ж 4 очки, але завдяки кращим додатковим показникам опинилася в 1/8 фіналу Євро-2024.