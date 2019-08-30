Ребров вывел "Ференцварош" в группу еврокубка впервые за 15 лет

Фото: Сергей Ребров (twitter.com/Fradi_HU)

Ранее он впервые за 17 лет вышел с "Динамо" в плей-офф ЛЧ

Чемпион Венгрии "Ференцварош" под руководством украинского тренера Сергея Реброва впервые за 15 лет вышел в группу еврокубка. Об этом пишет пресс-служба клуба.

Накануне команда обыграла литовский "Судуву" (0:0, первая игра - 4:2) в плей-офф квалификации Лиги Европы и прошла в групповой этап турнира.

Последний раз венгерский клуб играл в этом раунде еврокубка в сезоне 2004/05, когда занял четвертое место в группе Кубка УЕФА с "Фейеноордом", "Шальке", "Базелем" и "Хартс".

Стоит отметить, что в сезоне 2015/16 украинский специалист вывел киевское "Динамо" в 1/8 финала Лиги чемпионов, где киевляне уступили "Манчестер Сити" (1:3, 0:0).

До этого киевский клуб играл в плей-офф ЛЧ 17 лет назад - в сезоне 1998/99, когда вылетел в полуфинале от "Баварии" (3:3, 0:1).

Напомним, "Динамо" третий сезон подряд под руководством главного тренера Александра Хацкевича не смогло выйти в групповой этап Лиги чемпионов. После этого наставник был уволен, а на его место назначен Алексей Михайличенко. Он уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах.