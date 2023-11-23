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Ребров відреагував на результат жеребкування збірної України в плей-офф за Євро-2024

Фото: Сергій Ребров прагне вивести "синьо-жовтих" на першість Старого світу (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Керманич національної команди України Сергій Ребров поділився міркуваннями щодо протистояння зі збірною Боснії і Герцеговини в плей-офф Ліги націй. Переможець поєдинку позмагається за путівку на чемпіонат Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал УАФ.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня на полі балканців. Сильніший у цьому двобої зустрінеться з переможцем пари Ізраїль – Ісландія у фіналі шляху B (26 березня).

Ребров нагадав, що на цій стадії змагань особливої різниці, хто випаде під час жеребкування немає. У найближчі місяці тренер зі своїм штабом зібрався спостерігати і за підопічними, і за суперниками. Фахівець високо оцінив підбір виконавців у боснійській збірній, попри провал у кваліфікації до Євро-2024.

"Будемо готуватися до цього суперника. Поки що рано про щось казати, тому що попереду ще три-чотири місяці підготовки. Дуже важливо, в якому стані підійдуть усі наші гравці до матчів плей-оф. Маємо інформацію, з ким гратимемо, і я впевнений, що ми будемо готові до березневих зустрічей", – запевнив Ребров.

Збірна України посіла третє місце у відбірковій групі до чемпіонату Європи, поступившись Італії за додатковими показниками. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй. Там дружині Реброва потрібно здолати двох суперників.

До слова, раніше збірна України не виграла в Італії вирішальний матч відбору до Євро-2024.

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