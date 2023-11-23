Ребров отреагировал на результат жеребьевки сборной Украины в плей-офф за Евро-2024

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта на поле балканцев. Сильнейший в этом поединке встретится с победителем пары Израиль – Исландия в финале пути B (26 марта).

Ребров напомнил, что на этой стадии соревнований особой разницы, кто выпадет во время жеребьевки, нет. В ближайшие месяцы тренер со своим штабом собрался наблюдать и за подопечными, и за соперниками. Специалист высоко оценил подбор исполнителей в боснийской сборной, несмотря на провал квалификации к Евро-2024.

"Будем готовиться к этому сопернику. Пока рано о чем-то говорить, потому что впереди еще три-четыре месяца подготовки. Очень важно, в каком состоянии подойдут все наши игроки к матчам плей-офф. Есть информация, с кем будем играть, и я уверен, что мы будем готовы к мартовским встречам", – заверил Ребров.

Сборная Украины заняла третье место в отборочной группе к чемпионату Европы, уступив Италии по дополнительным показателям. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс завоевать путевку на форум через плей-офф Лиги наций. Там дружине Реброва нужно одолеть двух соперников.