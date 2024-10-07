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Ребров укотре змінив склад збірної України: капітан команди знову поза списком

Фото: Андрій Ярмоленко пропустить мінімум два матчі збірних (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України вніс чергові зміни в перелік викликаних на жовтневі поєдинки Ліги націй проти збірних Грузії та Чехії. Зі складу вибув ветеран київського "Динамо" Андрій Ярмоленко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Попередня заявка "синьо-жовтих" знову зазнала змін. Керманич збірної України Сергій Ребров змушений був замінити не тільки лідера "Динамо", а й воротаря мадридського "Реала" Андрія Луніна.

Ярмоленко зазнав ушкодження в чемпіонаті України. Натомість голкіпер підхопив вірусну інфекцію. Обидва не приїдуть у табір національної команди. Замість них із резервного списку в основний піднялися страж воріт донецького "Шахтаря" Дмитро Різник і вінгер житомирського "Полісся" Олександр Назаренко.

Раніше запрошення з переліку резервістів отримали оборонець американського "Остіна" Олександр Сваток, хавбек "Динамо" Віталій Буяльський та згаданий Ярмоленко. З початкового ж основного списку вибули оборонець ліверпульського "Евертона" Віталій Миколенко, півзахисники "Динамо" Володимир Бражко та Олександр Піхальонок, вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков. Також виклик отримав хавбек "Олександрії" Іван Калюжний.

У жовтні "синьо-жовті" зіграють два поєдинки. 11 жовтня збірна України прийме Грузію, а 14 жовтня зустрінеться з Чехією. Обидва номінально домашні матчі підопічні Реброва зіграють в Польщі – у Познані та Вроцлаві відповідно. Дебютувати в складі національної команди можуть Назаренко, Калюжний та хавбек "Шахтаря" Дмитро Криськів.

До слова, раніше розібрали кадрові зміни Реброва в збірній України.

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