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Ребров в очередной раз изменил состав сборной Украины: капитан команды снова вне списка

Фото: Андрей Ярмоленко пропустит минимум два матча сборных (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины внес очередные изменения в список вызванных на октябрьские поединки Лиги наций против сборных Грузии и Чехии. Из состава выбыл ветеран киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Предварительная заявка "сине-желтых" снова претерпела изменения. Наставник сборной Украины Сергей Ребров вынужден был заменить не только лидера "Динамо", но и вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина.

Ярмоленко получил повреждение в чемпионате Украины. Голкипер же подхватил вирусную инфекцию. Оба не приедут в лагерь национальной команды. Вместо них из резервного списка в основной поднялись страж ворот донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык и вингер житомирского "Полесья" Александр Назаренко.

Ранее приглашения из перечня резервистов получили защитник американского "Остина" Александр Сваток, хавбек "Динамо" Виталий Буяльский и упомянутый Ярмоленко. Из начального же основного списка выбыли защитник ливерпульского "Эвертона" Виталий Миколенко, полузащитники "Динамо" Владимир Бражко и Александр Пихаленок, вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков. Также вызов получил хавбек "Александрии" Иван Калюжный.

В октябре "сине-желтые" сыграют два поединка. 11 октября сборная Украины примет Грузию, а 14 октября встретится с Чехией. Оба номинально домашних матча подопечные Реброва сыграют в Польше – в Познани и Вроцлаве соответственно. Дебютировать в составе национальной команды могут Назаренко, Калюжный и хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив.

К слову, ранее разобрали кадровые изменения Реброва в сборной Украины.

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