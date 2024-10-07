Ребров в очередной раз изменил состав сборной Украины: капитан команды снова вне списка

Предварительная заявка "сине-желтых" снова претерпела изменения. Наставник сборной Украины Сергей Ребров вынужден был заменить не только лидера "Динамо", но и вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина.

Ярмоленко получил повреждение в чемпионате Украины. Голкипер же подхватил вирусную инфекцию. Оба не приедут в лагерь национальной команды. Вместо них из резервного списка в основной поднялись страж ворот донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык и вингер житомирского "Полесья" Александр Назаренко.

Ранее приглашения из перечня резервистов получили защитник американского "Остина" Александр Сваток, хавбек "Динамо" Виталий Буяльский и упомянутый Ярмоленко. Из начального же основного списка выбыли защитник ливерпульского "Эвертона" Виталий Миколенко, полузащитники "Динамо" Владимир Бражко и Александр Пихаленок, вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков. Также вызов получил хавбек "Александрии" Иван Калюжный.

В октябре "сине-желтые" сыграют два поединка. 11 октября сборная Украины примет Грузию, а 14 октября встретится с Чехией. Оба номинально домашних матча подопечные Реброва сыграют в Польше – в Познани и Вроцлаве соответственно. Дебютировать в составе национальной команды могут Назаренко, Калюжный и хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив.