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Ребров терміново довикликав у збірну двох нових гравців

Фото: Олександр Сваток (instagram.com/austinfc)
Автор: Андрій Костенко

У зв’язку з травмами захисника англійського "Евертона" Віталія Миколенка та півзахисника іспанської "Жирони" Віктора Циганкова тренерський штаб збірної України доповнив попередню заявку двома гравцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Із резервного списку команди до основного перевели захисника американського "Остіна" Олександра Сватка та півзахисника київського "Динамо" Андрія Ярмоленка. Вони готуватимуться з командою до жовтневих поєдинків Ліги націй.

Оновлений склад збірної України

Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін

Захисники: Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Михайліченко, Забарний, Таловєров, Сваток

Півзахисники: Шапаренко, Бражко, Кабаєв, Піхальонок, Ярмоленко, Степаненко, Судаков, Криськів, Зубков, Гуцуляк, Мудрик

Нападники: Довбик, Яремчук, Ванат

Резервний список: Різник, Бондаренко, Сікан, Мартинюк, Буяльський, Назаренко

У жовтні збірна України проведе у Польщі два домашні матчі у групі В1 Ліги націй 2024/2025. 11 жовтня в Познані "синьо-жовті" прийматимуть Грузію, а 14 жовтня у Вроцлаві зіграють проти Чехії.

Раніше "Жирона" повідомила, що Циганков вибув надовго та назвала термін відновлення українця.

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