Ребров терміново довикликав у збірну двох нових гравців

Із резервного списку команди до основного перевели захисника американського "Остіна" Олександра Сватка та півзахисника київського "Динамо" Андрія Ярмоленка. Вони готуватимуться з командою до жовтневих поєдинків Ліги націй.

Оновлений склад збірної України

Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін

Захисники: Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Михайліченко, Забарний, Таловєров, Сваток

Півзахисники: Шапаренко, Бражко, Кабаєв, Піхальонок, Ярмоленко, Степаненко, Судаков, Криськів, Зубков, Гуцуляк, Мудрик

Нападники: Довбик, Яремчук, Ванат

Резервний список: Різник, Бондаренко, Сікан, Мартинюк, Буяльський, Назаренко

У жовтні збірна України проведе у Польщі два домашні матчі у групі В1 Ліги націй 2024/2025. 11 жовтня в Познані "синьо-жовті" прийматимуть Грузію, а 14 жовтня у Вроцлаві зіграють проти Чехії.