Ребров срочно вызвал в сборную двух новых игроков

Из резервного списка команды в основной перевели защитника американского "Остина" Александра Сватка и полузащитника киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко. Они будут готовиться с командой к октябрьским поединкам Лиги наций.

Обновлен состав сборной Украины

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин

Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тимчик, Михайличенко, Забарный, Таловеров, Сваток

Полузащитники: Шапаренко, Бражко, Кабаев, Пихаленок, Ярмоленко, Степаненко, Судаков, Крыськив, Зубков, Гуцуляк, Мудрик

Нападающие: Довбик, Яремчук, Ванат

Резервный список: Ризнык, Бондаренко, Сикан, Мартынюк, Буяльский, Назаренко

В октябре сборная Украины проведет в Польше два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/2025. 11 октября в Познани "сине-желтые" будут принимать Грузию, а 14 октября во Вроцлаве сыграют против Чехии.