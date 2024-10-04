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Ребров срочно вызвал в сборную двух новых игроков

Фото: Александр Сваток (instagram.com/austinfc)
Автор: Андрей Костенко

В связи с травмами защитника английского "Эвертона" Виталия Миколенко и полузащитника испанской "Жироны" Виктора Цыганкова тренерский штаб сборной Украины дополнил предварительную заявку двумя игроками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Из резервного списка команды в основной перевели защитника американского "Остина" Александра Сватка и полузащитника киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко. Они будут готовиться с командой к октябрьским поединкам Лиги наций.

Обновлен состав сборной Украины

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин

Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тимчик, Михайличенко, Забарный, Таловеров, Сваток

Полузащитники: Шапаренко, Бражко, Кабаев, Пихаленок, Ярмоленко, Степаненко, Судаков, Крыськив, Зубков, Гуцуляк, Мудрик

Нападающие: Довбик, Яремчук, Ванат

Резервный список: Ризнык, Бондаренко, Сикан, Мартынюк, Буяльский, Назаренко

В октябре сборная Украины проведет в Польше два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/2025. 11 октября в Познани "сине-желтые" будут принимать Грузию, а 14 октября во Вроцлаве сыграют против Чехии.

Ранее "Жирона" сообщила, что Цыганков выбыл надолго и назвала срок восстановления украинца.

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ФутболСергей РебровЯрмоленко