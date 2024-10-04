Ребров срочно вызвал в сборную двух новых игроков

В связи с травмами защитника английского "Эвертона" Виталия Миколенко и полузащитника испанской "Жироны" Виктора Цыганкова тренерский штаб сборной Украины дополнил предварительную заявку двумя игроками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Из резервного списка команды в основной перевели защитника американского "Остина" Александра Сватка и полузащитника киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко. Они будут готовиться с командой к октябрьским поединкам Лиги наций.
Обновлен состав сборной Украины
Вратари: Бущан, Трубин, Лунин
Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тимчик, Михайличенко, Забарный, Таловеров, Сваток
Полузащитники: Шапаренко, Бражко, Кабаев, Пихаленок, Ярмоленко, Степаненко, Судаков, Крыськив, Зубков, Гуцуляк, Мудрик
Нападающие: Довбик, Яремчук, Ванат
Резервный список: Ризнык, Бондаренко, Сикан, Мартынюк, Буяльский, Назаренко
В октябре сборная Украины проведет в Польше два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/2025. 11 октября в Познани "сине-желтые" будут принимать Грузию, а 14 октября во Вроцлаве сыграют против Чехии.
Ранее "Жирона" сообщила, что Цыганков выбыл надолго и назвала срок восстановления украинца.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.