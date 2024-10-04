Ребров терміново довикликав у збірну двох нових гравців
У зв’язку з травмами захисника англійського "Евертона" Віталія Миколенка та півзахисника іспанської "Жирони" Віктора Циганкова тренерський штаб збірної України доповнив попередню заявку двома гравцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Із резервного списку команди до основного перевели захисника американського "Остіна" Олександра Сватка та півзахисника київського "Динамо" Андрія Ярмоленка. Вони готуватимуться з командою до жовтневих поєдинків Ліги націй.
Оновлений склад збірної України
Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін
Захисники: Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Михайліченко, Забарний, Таловєров, Сваток
Півзахисники: Шапаренко, Бражко, Кабаєв, Піхальонок, Ярмоленко, Степаненко, Судаков, Криськів, Зубков, Гуцуляк, Мудрик
Нападники: Довбик, Яремчук, Ванат
Резервний список: Різник, Бондаренко, Сікан, Мартинюк, Буяльський, Назаренко
У жовтні збірна України проведе у Польщі два домашні матчі у групі В1 Ліги націй 2024/2025. 11 жовтня в Познані "синьо-жовті" прийматимуть Грузію, а 14 жовтня у Вроцлаві зіграють проти Чехії.
Раніше "Жирона" повідомила, що Циганков вибув надовго та назвала термін відновлення українця.
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