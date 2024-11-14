Ребров сенсаційно викликав у збірну України дебютанта замість зірки "Динамо"

23-річний універсал "жовто-чорних" поїде в табір збірної України. У команді Сергія Реброва він замінить оборонця київського "Динамо" Олександра Тимчика.

Сич уперше запрошений до складу "синьо-жовтих". Раніше він виступав за молодіжну збірну України (22 матчі) та олімпійську команду (3 поєдинки). Правий оборонець, який також може закрити позиції в центрі та опорній зоні, основний виконавець "Руха" (11 матчів у Прем'єр-лізі, 3 результативні передачі).

Тимчик став черговою втратою збірної України перед листопадовим вікном Ліги націй. 16 листопада "синьо-жовті" зустрінуться з Грузією, а 19 листопада протистоятимуть Албанії. Підопічні Реброва зобов'язані перемагати, щоб претендувати на вихід у Дивізіон A.

Хто такий Олексій Сич

Уродженець села Зоря неподалік Рівного, вихованець львівських "Карпат". Дебютував на дорослому рівні в сезоні 2019/20.

Влітку 2020-го вільним агентом перебрався в "Рух". На правах оренди захищав кольори галицьких "Карпат" у Другій лізі, а в сезоні 2022/23 виступав за бельгійський "Кортрейк" (17 матчів, 1 гол). Основним виконавцем "Руха" став у минулому сезоні, зігравши всі 30 поєдинків Прем'єр-ліги.

У складі молодіжної збірної України дійшов до півфіналу Євро-2023. Батько – Микола Сич – грав за "Карпати", луцьку "Волинь" та низку інших команд.