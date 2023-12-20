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Ребров пояснив, чому не викликає у збірну футболіста з АПЛ

Фото: Єгор Ярмолюк зіграв 10 матчів у молодіжній збірній України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк опинився під пильним поглядом тренерського штабу національної команди України.

Про це заявив керманич збірної України Сергій Ребров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на VBET Ukraine.

Головний тренер "синьо-жовтих" оцінив прогрес хавбека та назвав його потенційним кандидатом до головної команди. Щоправда, для отримання виклику в збірну вихованець "Дніпра-1" повинен отримати стабільну ігрову практику.

"Так, я постійно на зв'язку з Унаї (тренером молодіжки Мельгосою – ред.). Дуже багато розмовляємо. Він дуже багато говорить про Ярмолюка. Усі ми бачимо його прогрес. Зараз він здобув місце в основному складі "Брентфорда". На мій погляд, він виглядає дуже цікаво. Подивимось, як буде далі. Для гравців національної збірної дуже важливо отримувати потрібну практику, щоб вони були в тонусі", – пояснив Ребров.

Керманич збірної побажав хавбеку зберегти місце в основі "бджіл". На його думку, остаточні висновки щодо рівня виконавця можна буде зробити на дистанції. Наразі Ярмолюк виходив у дев'яти поєдинках АПЛ поспіль. Тричі він з'являвся в старті "Брентфорда".

Ярмолюк переїхав на Туманний Альбіон торік. Середняк АПЛ віддав за нього орієнтовно 1,5 млн євро "Дніпру-1" та відправив на адаптацію до резервної команди. На нинішній сезон українець потрапив до першої команди "бджіл".

До слова, українець Скрипник очолив "Металіст 1925" замість "Ворскли".

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