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Ребров объяснил, почему не вызывает в сборную футболиста из АПЛ

Фото: Егор Ярмолюк сыграл 10 матчей в молодежной сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк оказался под пристальным взглядом тренерского штаба национальной команды Украины.

Об этом заявил наставник сборной Украины Сергей Ребров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на VBET Ukraine.

Главный тренер "сине-желтых" оценил прогресс хавбека и назвал его потенциальным кандидатом в главную команду. Правда, для получения вызова в сборную воспитанник "Днепра-1" должен получить стабильную игровую практику.

"Да, я постоянно на связи с Унаи (тренером молодежки Мельгосой – ред.). Очень много разговариваем. Он очень много говорит о Ярмолюке. Все мы видим его прогресс. Сейчас он получил место в основном составе "Брентфорда". На мой взгляд, он выглядит очень интересно. Посмотрим, как будет дальше. Для игроков национальной сборной очень важно получать нужную практику, чтобы они были в тонусе", – объяснил Ребров.

Наставник сборной пожелал хавбеку сохранить место в основе "пчел". По его мнению, окончательные выводы по уровню исполнителя можно будет сделать на дистанции. Ярмолюк выходил в девяти поединках АПЛ подряд. Трижды он появлялся в старте "Брентфорда".

Ярмолюк переехал на Туманный Альбион в прошлом году. Середняк АПЛ отдал за него ориентировочно 1,5 млн евро "Днепру-1" и отправил на адаптацию в резервную команду. На нынешний сезон украинец попал в первую команду "пчел".

К слову, украинец Скрипник возглавил "Металлист 1925" вместо "Ворсклы".

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