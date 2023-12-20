Ребров объяснил, почему не вызывает в сборную футболиста из АПЛ

Главный тренер "сине-желтых" оценил прогресс хавбека и назвал его потенциальным кандидатом в главную команду. Правда, для получения вызова в сборную воспитанник "Днепра-1" должен получить стабильную игровую практику.

"Да, я постоянно на связи с Унаи (тренером молодежки Мельгосой – ред.). Очень много разговариваем. Он очень много говорит о Ярмолюке. Все мы видим его прогресс. Сейчас он получил место в основном составе "Брентфорда". На мой взгляд, он выглядит очень интересно. Посмотрим, как будет дальше. Для игроков национальной сборной очень важно получать нужную практику, чтобы они были в тонусе", – объяснил Ребров.

Наставник сборной пожелал хавбеку сохранить место в основе "пчел". По его мнению, окончательные выводы по уровню исполнителя можно будет сделать на дистанции. Ярмолюк выходил в девяти поединках АПЛ подряд. Трижды он появлялся в старте "Брентфорда".

Ярмолюк переехал на Туманный Альбион в прошлом году. Середняк АПЛ отдал за него ориентировочно 1,5 млн евро "Днепру-1" и отправил на адаптацию в резервную команду. На нынешний сезон украинец попал в первую команду "пчел".