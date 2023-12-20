Ребров объяснил, почему не вызывает в сборную футболиста из АПЛ

Полузащитник английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк оказался под пристальным взглядом тренерского штаба национальной команды Украины.
Об этом заявил наставник сборной Украины Сергей Ребров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на VBET Ukraine.
Главный тренер "сине-желтых" оценил прогресс хавбека и назвал его потенциальным кандидатом в главную команду. Правда, для получения вызова в сборную воспитанник "Днепра-1" должен получить стабильную игровую практику.
"Да, я постоянно на связи с Унаи (тренером молодежки Мельгосой – ред.). Очень много разговариваем. Он очень много говорит о Ярмолюке. Все мы видим его прогресс. Сейчас он получил место в основном составе "Брентфорда". На мой взгляд, он выглядит очень интересно. Посмотрим, как будет дальше. Для игроков национальной сборной очень важно получать нужную практику, чтобы они были в тонусе", – объяснил Ребров.
Наставник сборной пожелал хавбеку сохранить место в основе "пчел". По его мнению, окончательные выводы по уровню исполнителя можно будет сделать на дистанции. Ярмолюк выходил в девяти поединках АПЛ подряд. Трижды он появлялся в старте "Брентфорда".
Ярмолюк переехал на Туманный Альбион в прошлом году. Середняк АПЛ отдал за него ориентировочно 1,5 млн евро "Днепру-1" и отправил на адаптацию в резервную команду. На нынешний сезон украинец попал в первую команду "пчел".
К слову, украинец Скрипник возглавил "Металлист 1925" вместо "Ворсклы".
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