Ребров пояснив, чому не викликає у збірну футболіста з АПЛ

Про це заявив керманич збірної України Сергій Ребров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на VBET Ukraine .

Головний тренер "синьо-жовтих" оцінив прогрес хавбека та назвав його потенційним кандидатом до головної команди. Щоправда, для отримання виклику в збірну вихованець "Дніпра-1" повинен отримати стабільну ігрову практику.

"Так, я постійно на зв'язку з Унаї (тренером молодіжки Мельгосою – ред.). Дуже багато розмовляємо. Він дуже багато говорить про Ярмолюка. Усі ми бачимо його прогрес. Зараз він здобув місце в основному складі "Брентфорда". На мій погляд, він виглядає дуже цікаво. Подивимось, як буде далі. Для гравців національної збірної дуже важливо отримувати потрібну практику, щоб вони були в тонусі", – пояснив Ребров.

Керманич збірної побажав хавбеку зберегти місце в основі "бджіл". На його думку, остаточні висновки щодо рівня виконавця можна буде зробити на дистанції. Наразі Ярмолюк виходив у дев'яти поєдинках АПЛ поспіль. Тричі він з'являвся в старті "Брентфорда".

Ярмолюк переїхав на Туманний Альбіон торік. Середняк АПЛ віддав за нього орієнтовно 1,5 млн євро "Дніпру-1" та відправив на адаптацію до резервної команди. На нинішній сезон українець потрапив до першої команди "бджіл".