Ребров поедет изучать работу тренера "Баварии" Нико Ковача

Украинский тренер рассказал о своих дальнейших планах в карьере

Украинский специалист Сергей Ребров собирается посмотреть работу нового главного тренера "Баварии" Нико Ковача. Об этом сообщает zbirna.com.

"Собираюсь в гости к Нико Ковачу - в "Баварию". Мы с ним давно знакомы, были вместе на стажировке у Юргена Клоппа в Дортмунде. Поеду, посмотрю, как организован процесс в таком клубе, как работает этот прекрасный специалист, который многого добился с "Айнтрахтом" и в таком молодом возрасте принял лучшую команду Германиий", - сказал специалист.

Ребров отметил, что хочет поработать с командой, которая ставит перед собой максимальные задачи.

Ранее Сергей Ребров тренировал киевское "Динамо", с которым дважды выиграл чемпионат Украины и Кубок Украины. Последним местом работы специалиста был "Аль-Ахли", который он покинул в апреле текущего года. Команда под руководством Реброва в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате Саудовской Аравии и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК.