Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Ребров поедет изучать работу тренера "Баварии" Нико Ковача

НовостиСпорт    27.06.2018 - 11:37
Фото: Сергей Ребров (УНИАН)
Фото: Сергей Ребров (УНИАН)

Украинский тренер рассказал о своих дальнейших планах в карьере

Украинский специалист Сергей Ребров собирается посмотреть работу нового главного тренера "Баварии" Нико Ковача. Об этом сообщает zbirna.com.

"Собираюсь в гости к Нико Ковачу - в "Баварию". Мы с ним давно знакомы, были вместе на стажировке у Юргена Клоппа в Дортмунде. Поеду, посмотрю, как организован процесс в таком клубе, как работает этот прекрасный специалист, который многого добился с "Айнтрахтом" и в таком молодом возрасте принял лучшую команду Германиий", - сказал специалист.

Ребров отметил, что хочет поработать с командой, которая ставит перед собой максимальные задачи.

Ранее Сергей Ребров тренировал киевское "Динамо", с которым дважды выиграл чемпионат Украины и Кубок Украины. Последним местом работы специалиста был "Аль-Ахли", который он покинул в апреле текущего года. Команда под руководством Реброва в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате Саудовской Аравии и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК.

"Арсенал-Киев" возглавил экс-футболист "Ювентуса" Раванелли Не считаю Мораеса ключевым футболистом "Динамо", - Ребров
Теги публикации: Бавария, Сергей Ребров, тренер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь