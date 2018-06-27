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Ребров поїде вивчати роботу тренера "Баварії" Ніко Ковача

НовиниСпорт    27.06.2018 - 11:37
Фото: Сергій Ребров (УНІАН)
Фото: Сергій Ребров (УНІАН)

Український тренер розповів про свої подальші плани у кар'єрі

Український спеціаліст Сергій Ребров збирається подивитися роботу нового головного тренера "Баварії" Ніко Ковача. Про це повідомляє zbirna.com.

"Збираюся в гості до Ніко Ковача - в "Баварію". Ми з ним давно знайомі, були разом на стажуванні у Юргена Клоппа в Дортмунді. Поїду, подивлюся, як організований процес в такому клубі, як працює цей прекрасний фахівець, який багато чого добився з "Айнтрахтом" і в такому молодому віці прийняв кращу команду Німеччини", - сказав фахівець.

Ребров відзначив, що хоче попрацювати з командою, яка ставить перед собою максимальні завдання.

Раніше Сергій Ребров тренував київське "Динамо", з яким двічі виграв чемпіонат України і Кубок України. Останнім місцем роботи фахівця був "Аль-Ахлі", який він залишив у квітні поточного року. Команда під керівництвом Реброва в минулому сезоні посіла друге місце в чемпіонаті Саудівської Аравії і вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів АФК.

"Арсенал-Київ" очолив екс-футболіст "Ювентуса" Раванеллі Не вважаю Мораеса ключовим футболістом "Динамо", - Ребров
Теги публікації: Баварія, Сергей Ребров, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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