Ребров поїде вивчати роботу тренера "Баварії" Ніко Ковача

Український тренер розповів про свої подальші плани у кар'єрі

Український спеціаліст Сергій Ребров збирається подивитися роботу нового головного тренера "Баварії" Ніко Ковача. Про це повідомляє zbirna.com.

"Збираюся в гості до Ніко Ковача - в "Баварію". Ми з ним давно знайомі, були разом на стажуванні у Юргена Клоппа в Дортмунді. Поїду, подивлюся, як організований процес в такому клубі, як працює цей прекрасний фахівець, який багато чого добився з "Айнтрахтом" і в такому молодому віці прийняв кращу команду Німеччини", - сказав фахівець.

Ребров відзначив, що хоче попрацювати з командою, яка ставить перед собою максимальні завдання.

Раніше Сергій Ребров тренував київське "Динамо", з яким двічі виграв чемпіонат України і Кубок України. Останнім місцем роботи фахівця був "Аль-Ахлі", який він залишив у квітні поточного року. Команда під керівництвом Реброва в минулому сезоні посіла друге місце в чемпіонаті Саудівської Аравії і вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів АФК.