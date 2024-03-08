Ребров оголосив склад збірної України на матч плей-офф за місце на Євро-2024

До лав "синьо-жовтих" на матч 21 березня викликали 26 виконавців. Серед них знайшлося місце дебютанту – півзахиснику київського "Динамо" Володимиру Бражку.

Уперше за тривалий час Ребров обиратиме з чотирьох нападників. До табору збірної приїдуть легіонери Артем Довбик і Роман Яремчук, а також форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан і бомбардир "Динамо" Владислав Ванат. Прогнозовано поза заявкою опинився капітан "гірників" Тарас Степаненко.

Склад збірної України на матч проти збірної Боснії і Герцеговини:

Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін

Захисники: Караваєв, Попов, Матвієнко, Конопля, Бондар, Миколенко, Забарний, Таловєров, Михайліченко

Півзахисники: Зубков, Судаков, Шапаренко, Бражко, Зінченко, Циганков, Мудрик, Сидорчук, Маліновський, Піхальонок

Нападники: Довбик, Яремчук, Сікан, Ванат

Резервний список: Різник, Тимчик, Назарина, Гуцуляк

Збірна України посіла 3-тє місце у відбірковій групі до Євро-2024, поступившись Англії та Італії. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй, де потрібно здолати двох суперників. Перший – Боснія і Герцеговина, а другий – переможець протистояння Ізраїлю та Ісландії.

Якщо збірна України здолає двох суперників, то потрапить на чемпіонат Європи. Там переможець шляху B Ліги націй змагатиметься в групі E. Тріо суперників визначили раніше – збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.