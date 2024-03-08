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Ребров объявил состав сборной Украины на матч плей-офф за место на Евро-2024

Фото: Сергей Ребров подготовил неожиданности в заявке (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины окончательно определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к поединку плей-офф Лиги наций против сборной Боснии и Герцеговины. Победитель противостояния сразится за путевку на чемпионат Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

В ряды "сине-желтых" на матч 21 марта вызвали 26 исполнителей. Среди них нашлось место дебютанту – полузащитнику киевского "Динамо" Владимиру Бражко.

Впервые за длительное время Ребров будет выбирать из четырех нападающих. В лагерь сборной приедут легионеры Артем Довбик и Роман Яремчук, а также форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан и бомбардир "Динамо" Владислав Ванат. Прогнозируемо вне заявки оказался капитан "горняков" Тарас Степаненко.

Состав сборной Украины на матч против сборной Боснии и Герцеговины:

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин

Защитники: Караваев, Попов, Матвиенко, Конопля, Бондарь, Миколенко, Забарный, Таловеров, Михайличенко

Полузащитники: Зубков, Судаков, Шапаренко, Бражко, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Сидорчук, Малиновский, Пихаленок

Нападающие: Довбик, Яремчук, Сикан, Ванат

Резервный список: Ризнык, Тымчик, Назарина, Гуцуляк

 

 

Сборная Украины заняла 3-е место в отборочной группе к Евро-2024, уступив Англии и Италии. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс завоевать путевку на форум через плей-офф Лиги наций, где нужно одолеть двух соперников. Первый – Босния и Герцеговина, а второй – победитель противостояния Израиля и Исландии.

Если сборная Украины преодолеет двух соперников, то попадет на чемпионат Европы. Там победитель пути B Лиги наций будет соревноваться в группе E. Трио соперников определили ранее – сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

К слову, ранее сборная Боснии и Герцеговины вызвала 27 футболистов на предстоящий поединок.

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Сборная УкраиныСергей РебровЛига наций