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Ребров объявил состав сборной Украины на финиш Лиги наций: дебютант из АПЛ заменил ветерана

Киев, Понедельник 04 ноября 2024 14:33
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Ребров объявил состав сборной Украины на финиш Лиги наций: дебютант из АПЛ заменил ветерана Фото: Егор Ярмолюк в 20 лет может дебютировать в национальной команде (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Сергеем Ребровым объявил список вызванных футболистов на решающие матчи Лиги наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Вызов в лагерь "сине-желтых" получил 25 исполнителей. В заявку не попали лидеры команды – капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко и вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко.

Дебютное приглашение в ряды национальной команды получил хавбек английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк. Компанию ему в средней линии составят недавние дебютанты сборной Украины – Дмитрий Крыськив, Иван Калюжный и Александр Назаренко. Только в резерв попали представители "Динамо" Виталий Буяльский и Владислав Кабаев.

Там же оказались представители "Шахтера" – Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан и упомянутый Степаненко. Также на чемоданах будут находиться Александр Сваток ("Остин") и Богдан Михайличенко ("Полесье"). Зато Александр Зинченко ("Арсенал") и Виктор Цыганков ("Жирона") вернулись в основную обойму.

Состав сборной Украины на ноябрьские матчи Лиги наций:

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин

Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тымчик, Миколенко, Забарный, Таловеров

Полузащитники: Шапаренко, Бражко, Судаков, Крыськив, Зубков, Гуцуляк, Назаренко, Калюжный, Мудрик, Цыганков, Зинченко, Ярмолюк

Нападающие: Довбик, Яремчук, Ванат

Резервный список: Ризнык, Степаненко, Сикан, Сваток, Михайличенко, Буяльский, Кабаев

Ребров объявил состав сборной Украины на финиш Лиги наций: дебютант из АПЛ заменил ветерана

В ноябре "сине-желтые" сыграют два поединка. 16 ноября на выезде команда Реброва встретится с Грузией. В свою очередь 19 ноября сборная Украины будет противостоять Албании. Украинцам нужно дважды победить, чтобы претендовать на выход в Дивизион A.

К слову, ранее подвели итоги октября для сборной Украины в Лиге наций.

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Сборная Украины Сергей Ребров Лига наций
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