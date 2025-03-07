Ребров оголосив склад на Бельгію

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров назвав список гравців, які готуватимуться до матчів плей-офф Ліги націй проти команди Бельгії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Матчі відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії (номінально домашній для України) та 23 березня в бельгійському Генку. Початок обох поєдинків о 21:45.
Посівши друге місце у групі B1 Ліги націй, "синьо-жовті" вийшли у плей-офф за право грати у дивізіоні A. Суперником стала збірна Бельгії, яка в свою чергу фінішувала третьою у групі А2.
До основного списку ввійшли 25 виконавців, ще шість гравців потрапили до резервного.
Воротарі:
Захисники:
Півзахисники:
Нападники:
Резервний список
До слова, напередодні УАФ визначилась зі стадіоном для фіналу Кубка України.