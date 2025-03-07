Ребров объявил состав на Бельгию

Матчи состоятся 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний для Украины) и 23 марта в бельгийском Генке.

В основной список вошли 25 исполнителей, еще шесть игроков попали в резервный.

Состав сборной Украины

Вратари:

Андрей Лунин ("Реал", Испания)

Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)

Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники:

Николай Матвиенко ("Шахтер")

Ефим Конопля ("Шахтер")

Валерий Бондарь ("Шахтер")

Алексей Сыч ("Карпаты")

Богдан Михайличенко ("Полесье")

Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)

Илья Забарный ("Борнмут", Англия),

Максим Таловеров ("Плимут", Англия)

Полузащитники:

Николай Шапаренко ("Динамо")

Виталий Буяльский ("Динамо")

Андрей Ярмоленко ("Динамо")

Георгий Судаков ("Шахтер")

Егор Назарина ("Шахтер")

Алексей Гуцуляк ("Полесье")

Александр Назаренко ("Полесье")

Иван Калюжный ("Александрия")

Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)

Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)

Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)

Нападающие:

Артем Довбик ("Рома", Италия)

Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)

Владислав Ванат ("Динамо")

Резервный список