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Ребров объявил состав на Бельгию

Автор: Андрей Костенко

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров назвал список игроков, которые будут готовиться к матчам плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Матчи состоятся 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний для Украины) и 23 марта в бельгийском Генке.

В основной список вошли 25 исполнителей, еще шесть игроков попали в резервный.

Состав сборной Украины

Вратари:

  • Андрей Лунин ("Реал", Испания)
  • Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)
  • Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники:

  • Николай Матвиенко ("Шахтер")
  • Ефим Конопля ("Шахтер")
  • Валерий Бондарь ("Шахтер")
  • Алексей Сыч ("Карпаты")
  • Богдан Михайличенко ("Полесье")
  • Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)
  • Илья Забарный ("Борнмут", Англия),
  • Максим Таловеров ("Плимут", Англия)

Полузащитники:

  • Николай Шапаренко ("Динамо")
  • Виталий Буяльский ("Динамо")
  • Андрей Ярмоленко ("Динамо")
  • Георгий Судаков ("Шахтер")
  • Егор Назарина ("Шахтер")
  • Алексей Гуцуляк ("Полесье")
  • Александр Назаренко ("Полесье")
  • Иван Калюжный ("Александрия")
  • Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)
  • Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)
  • Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)

Нападающие:

  • Артем Довбик ("Рома", Италия)
  • Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)
  • Владислав Ванат ("Динамо")

Резервный список

  • Денис Попов ("Динамо")
  • Владислав Кабаев ("Динамо")
  • Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия)
  • Александр Сваток ("Остин", США)
  • Дмитрий Крыськив ("Шахтер")
  • Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)

 

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