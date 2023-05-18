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Ребров домовився про контракт зі збірною України, – інсайдер

Фото: Сергій Ребров близький до призначення в збірній України (facebook.com/alainfcae)
Автор: Антон Федорців

Новим постійним керманичем національної команди України незабаром стане вітчизняний фахівець Сергій Ребров.

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

48-річний тренер погодився очолити "синьо-жовтих". Він нібито вже підписав контракт із Українською асоціацією футболу. Невдовзі про співпрацю оголосять офіційно.

Ребров залишився єдиним варіантом збірної. Перемовини з хорватом Славеном Білічем завершилися безрезультатно. На перешкоді роботі Реброва з національною командою контракт українця з "Аль-Айном". Він чинний до 30 червня, але угода передбачає опцію продовження.

Грецьке видання SPORT24 раніше припустило, що Ребров якийсь час поєднувати роботу в збірній України та "Аль-Айні". УАФ запропонувала фахівцю 3-річний контракт. Натомість еміратський гранд може залишити українця на сезон 2023/24.

Хто такий Сергій Ребров

Колишній нападник збірної України, київського "Динамо", лондонського "Тоттенхема" та низки інших команд. Тренерську кар'єру розпочав у 2009 році.

Розпочинав асистентом у молодіжному складі "Динамо". У 2014-2017 рр. працював із першою командою і завоював 2 чемпіонські титули, два Кубка України та Суперкубок України-2016. Пізніше тренував аравійський "Аль-Ахлі", тричі зробив чемпіоном Угорщини "Ференцварош" і привів до золотих медалей "Аль-Айн".

Позафутбольне захоплення Реброва – радіоспорт. Одружений вдруге, має двох синів.

До слова, раніше нідерландець ван Леувен отримав нагороду УПЛ найкращому тренеру квітня.

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Сергей РебровЗбірна України