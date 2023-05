Ребров договорился о контракте со сборной Украины, – инсайдер

48-летний тренер согласился возглавить "сине-желтых". Он якобы уже подписал контракт с Украинской ассоциацией футбола. Вскоре о сотрудничестве объявят официально.

Ребров остался единственным вариантом сборной. Переговоры с хорватом Славеном Биличем завершились безрезультатно. Препятствует работе Реброва с национальной командой контракт украинца с "Аль-Айном". Он действует до 30 июня, но соглашение предусматривает опцию продления.

Греческое издание SPORT24 ранее предположило, что Ребров некоторое время совмещал работу в сборной Украины и Аль-Айне. УАФ предложила специалисту 3-летний контракт. Эмиратский гранд может оставить украинца на сезон 2023/24.

Бывший нападающий сборной Украины, киевского "Динамо", лондонского "Тоттенхэма" и ряда других команд. Тренерскую карьеру начал в 2009 году.

Начинал ассистентом в молодежном составе "Динамо". В 2014-2017 гг. работал с первой командой и завоевал 2 чемпионских титула, два Кубка Украины и Суперкубок Украины-2016. Позже тренировал аравийский "Аль-Ахли", трижды сделал чемпионом Венгрии "Ференцварош" и привел к золотым медалям "Аль-Айн".

Внефутбольное увлечение Реброва – радиоспорт. Женат второй раз, имеет двух сыновей.

Serhiy Rebrov will become the new head coach of Ukraine national team soon — the agreement has been sealed.