З РЕБ та кулеметами. Росіяни намагаються з моря захистити оборонний завод у Керчі (фото)

Росіяни у тимчасово окупованому Криму намагаються захистити оборонні підприємства з моря. Так, поблизу заводу "Залів" у Керчі встановили баржу з засобами РЕБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Кримський вітер".

"Окупанти поставили баржу з елементами пасивної РЕБ на вході в бухту суднобудівного заводу "Залів" у Керчі. На баржі встановлені щогли з кутовими відбивачами, які спотворюють радіолокаційний сигнал головки самонаведення ракети", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що баржа офіційно називається судном-мішенню "Великий корабельний щит проекту 436 біс".

Судячи з опублікованого фото, до баржі також пришвартований артилерійський катер проекту 1204 "Джміль". Це річковий артилерійський легко броньований катер в 73 т водотоннажності, довжиною 27 м, швидкістю до 24 вузлів. В Азовське море такі катери під час війни перейшли зі складу Каспійської флотилії.

Що відомо про завод "Залів"

Суднобудівний завод "Залів" (Суднобудівний завод № 532) – це одне з найбільших оборонних підприємств у Криму, що розташоване у місті Керч. Підприємство спеціалізується на будівництві танкерів та контейнеровозів, а також ремонті суден різного типу і тоннажу.

У радянські роки завод займався виробництвом танкерів типу "Крим" та "Панамакс", військових фрегатів та нафтових платформ. Також на підприємстві були побудовані фрегати "Гетьман Сагайдачний", "Миколаїв" та "Дніпропетровськ". Після окупації Криму росіяни використовують завод для виробництва малих ракетних кораблів типу "Циклон".