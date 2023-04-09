У документі, який викликав розслідування Міністерства юстиції, цей інцидент називається "майже збитим UK RJ", що є відсиланням до прізвиська Rivet Joint, яке зазвичай використовується для розвідувальних літаків RC-135. Цей літак використовується для збору радіопередач та інших електронних повідомлень.

У жовтні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів про інцидент у Палаті громад Британії, заявивши, що два російські винищувачі Су-27 перехопили RC-135 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, пролетівши "нерозважливо", причому один літак наблизився до британського літака на відстань 4,5 метра.

За його словами, один із російських винищувачів "випустив ракету" на відстані. Однак міністр тоді не став описувати цей інцидент як близький до збиття і пояснив запуск ракети "технічною несправністю".

Видання зазначає, що цей інцидент підкреслює баланс, який західні військові чиновники намагаються підтримувати, намагаючись надати допомогу українським військовим і зібрати інформацію про війну, не втягуючись при цьому в прямий конфлікт із Москвою.

Російські офіційні особи намагаються представити країни НАТО як агресорів, тоді як Сполучені Штати та їхні союзники заявляють, що вони підтримують Україну, але не воюють проти Росії.