ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Есть реальный риск нового нападения России на Украину, - Швеция

Новина українською →
Стокгольм, Пятница 21 января 2022 13:31
Есть реальный риск нового нападения России на Украину, - Швеция Фото: министр иностранных дел Швеции Анн Линде (instagram)
Автор: Анастасия Рокитна

В Швеции видят реальный риск нового нападения России на Украину. Требования, которые выдвинула РФ, влияют и на безопасность Швеции.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью в газете Dagens Nyheter.

По ее словам, речь может идти не о захвате всей Украины, а о военном нападении, например на не контролируемые Украиной районы Донбасса.

"Ситуация настолько серьезная, что мы видим реальный риск нападения России на Украину. Это сказывается на напряженности во всем нашем регионе", - заявила Линде.

По словам Линде, выдвинутые РФ требования отразятся на безопасности Швеции.

"Чрезвычайно важным моментом для нас являются учения, ведь у нас около 20 соглашений с разными странами, в том числе с членами НАТО. Ограничение на то, с кем можно тренироваться, насколько сложными могут быть учения, насколько близко к российской границе они могут проводиться, негативно сказалось бы на нас", - заявила министр.

Напомним, Британия предупредила Россию, что украинцы будут сражаться, а РФ ждет новый Афганистан и Чечня.

По данным украинской разведки, Россия тайно перебрасывает на Донбасс танки, боеприпасы и горючее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Швеция
NEWS
Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня
Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня
DAILY
Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ