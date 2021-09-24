Для реальной деолигархизации нужны судебная реформа и антимонопольные меры, - посол Великобритании

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обозначила перечень необходимых Украине реформ, без реализации которых закон про олигархов теряет смысл.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Симмонс.

"Закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении плохого влияния на политику и экономику Украины. Но для того, чтобы этот шаг стал реальностью, будут необходимы полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и конечно же, судебная реформа", - написала посол.

Посол Великобритании также подчеркнула, что выполнение закона об олигархах, проголосованного Радой накануне, должно быть юридически обоснованным и аполитичным.

