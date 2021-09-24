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Для реальной деолигархизации нужны судебная реформа и антимонопольные меры, - посол Великобритании

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Киев, Пятница 24 сентября 2021 10:58
Для реальной деолигархизации нужны судебная реформа и антимонопольные меры, - посол Великобритании Фото: посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обозначила перечень необходимых Украине реформ, без реализации которых закон про олигархов теряет смысл.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Симмонс.

"Закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении плохого влияния на политику и экономику Украины. Но для того, чтобы этот шаг стал реальностью, будут необходимы полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и конечно же, судебная реформа", - написала посол.

Посол Великобритании также подчеркнула, что выполнение закона об олигархах, проголосованного Радой накануне, должно быть юридически обоснованным и аполитичным.

Напомним, 23 сентября Верховная рада во втором чтении проголосовала проект закона об олигархах. Решение принято без учета мнения Венецианской комиссии, которая начала анализ проекта 15 сентября.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, а также 4 из 5 фракций парламента, потребовали направить проект закона в Венецианскую комиссию, из-за нарушения им норм Конституции и прав человека.

Выводы Венецианской комиссии относительно этого законопроекта ожидаются не позднее чем 15 декабря.

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Дмитрий Разумков
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