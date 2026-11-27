Лише 39% українців вірять, що під час Чорної п'ятниці ціни справді знижуються. Тому покупці заздалегідь відстежують вартість товарів і перевіряють історію цін.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати дослідження компанії Gradus.
Більшість покупців не чекають початку акцій, щоб визначитися з покупками. За даними дослідження, 46% опитаних заздалегідь стежать за цінами на потрібні товари, а 41% перевіряють їхню історію, щоб відрізнити реальні знижки від маркетингових прийомів.
Загалом 89% тих, хто планує покупки на Чорну п'ятницю, готуються до розпродажу заздалегідь. Зокрема, 22% складають список покупок, стільки ж додають товари в кошик або обране та відкладають гроші. Ще 11% підписуються на розсилки й сповіщення магазинів.
Лише 11% вирішують, що придбати, безпосередньо під час розпродажу.
Майже половина покупців збирається придбати на Чорну п'ятницю одяг і взуття. Водночас кожен четвертий планує купити павербанк, зарядну станцію або ліхтар. За популярністю ця категорія зрівнялася з електронікою та випереджає побутову техніку.
Серед онлайн-покупців три чверті обирають українські майданчики, а третина планує замовляти товари на китайських маркетплейсах. Найпопулярнішими українськими платформами стали:
Водночас понад половина покупців планують відвідувати фізичні магазини або поєднувати офлайн- та онлайн-шопінг.
Найбільша частка опитаних - 22% - планує витратити на розпродажі від 2,5 до 5 тисяч гривень. Ще 20% розраховують на бюджет від 5 до 10 тисяч гривень, а 16% готові витратити понад 10 тисяч гривень.
Чоловіки загалом планують більші витрати: 44% із них готові витратити понад 5 тисяч гривень. Серед жінок таких 27%.
У Gradus зазначають, що близько 70% названих мотивів покупок пов'язані з практичними потребами - придбанням давно запланованих товарів, поповненням запасів та забезпеченням автономності під час відключень. Решта 30% припадає на покупки для задоволення та подарунки.
Водночас лише 20% українців погоджуються з твердженням, що часто роблять імпульсивні покупки.
"Українські споживачі підходять до покупок все більш усвідомлено. Це не означає, що емоційна складова споживання зникає, але війна змінює саме розуміння необхідного", - зазначила соціологиня, засновниця та CEO Gradus Євгенія Близнюк.
Раніше РБК-Україна розповідало, що до Чорної п'ятниці українські магазини запускають акції в різні дати, а деякі пропозиції діють протягом усього листопада. Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зауважував, що через інфляцію, валютні коливання та втрати товарних запасів ритейлерам може бути складніше пропонувати значні знижки. Він радив покупцям заздалегідь визначати бюджет і купувати лише те, що справді потрібно, а не піддаватися емоційним покупкам.
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