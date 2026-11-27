Як українці готуються до розпродажу

Більшість покупців не чекають початку акцій, щоб визначитися з покупками. За даними дослідження, 46% опитаних заздалегідь стежать за цінами на потрібні товари, а 41% перевіряють їхню історію, щоб відрізнити реальні знижки від маркетингових прийомів.

Загалом 89% тих, хто планує покупки на Чорну п'ятницю, готуються до розпродажу заздалегідь. Зокрема, 22% складають список покупок, стільки ж додають товари в кошик або обране та відкладають гроші. Ще 11% підписуються на розсилки й сповіщення магазинів.

Лише 11% вирішують, що придбати, безпосередньо під час розпродажу.

Скільки українців готувалися до Чорної п’ятниці (інфографіка: Gradus)

Що планують купувати українці

Майже половина покупців збирається придбати на Чорну п'ятницю одяг і взуття. Водночас кожен четвертий планує купити павербанк, зарядну станцію або ліхтар. За популярністю ця категорія зрівнялася з електронікою та випереджає побутову техніку.

Серед онлайн-покупців три чверті обирають українські майданчики, а третина планує замовляти товари на китайських маркетплейсах. Найпопулярнішими українськими платформами стали:

Rozetka - 47%;

EVA - 32%;

Prom.ua - 29%.

Водночас понад половина покупців планують відвідувати фізичні магазини або поєднувати офлайн- та онлайн-шопінг.

Скільки готові витратити на Чорну п'ятницю

Найбільша частка опитаних - 22% - планує витратити на розпродажі від 2,5 до 5 тисяч гривень. Ще 20% розраховують на бюджет від 5 до 10 тисяч гривень, а 16% готові витратити понад 10 тисяч гривень.

Чоловіки загалом планують більші витрати: 44% із них готові витратити понад 5 тисяч гривень. Серед жінок таких 27%.

Скільки українці готові витрачати на Чорну п’ятницю (інфографіка: Gradus)

У Gradus зазначають, що близько 70% названих мотивів покупок пов'язані з практичними потребами - придбанням давно запланованих товарів, поповненням запасів та забезпеченням автономності під час відключень. Решта 30% припадає на покупки для задоволення та подарунки.

Водночас лише 20% українців погоджуються з твердженням, що часто роблять імпульсивні покупки.