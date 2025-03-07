Реальні доходи українців зростають попри інфляцію, але за виключенням пенсіонерів

За даними НБУ, реальні доходи пенсіонерів почали знижуватися в другій половині 2024 року, коли прискорилася інфляція.

За відсутності офіційних даних Держстату НБУ оцінював доходи за такими показниками, як середня пенсія, середня зарплата для нарахування пенсії від Пенсійного фонду України, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний, ЄСВ приватного сектору, податок на доходи приватних осіб (ПДФО).

Як зазначається у звіті, за даними Держстату, номінальна зарплата у 2024 році зросла на 23,1% р/р, а реальна - на 15,6% р/р. Найшвидше зростали реальні зарплати у ІТ (25,4% р/р), сільському господарстві (20,7% р/р), найповільніше - у сфері охорони здоров’я (2,9% р/р).

"За непрямими показниками, високі темпи зростання зарплат збереглися на початку 2025 року. Зростають і доходи домогосподарств, пов’язані з бюджетним фінансуванням, у тому числі виплати військовим та соціальні виплати", - йдеться в огляді.

У НБУ зазначають, що з березня пенсії в Україні були підвищені (через індексацію на 11,5%).