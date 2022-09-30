Realme: реально нереальна техніка в Цитрусі

Ви точно чули про цей бренд, але чи знаєте ви, що у 2021 році він став найбільш зростаючим у світі? Компанія досягла позначки 100 млн поставок швидше ніж усі існуючі бренди смартфонів до цього. І це, враховуючи, що бренд дуже молодий, його заснували лише у 2018 році.

Цитрус першим з українських компаній повірив у бренд realme та у 2020 році привіз його в Україну. І не прогадав. Судячи з кількості продажів, українцям техніка сподобалася. Це не дивно, адже компанія realme робить передові технології доступними кожному, створюючи висококласні продукти за демократичні гроші.

“З цим все зрозуміло. А що це за кіт?” – можливо подумали ви.

Комунікація бренду завжди була спрямована на молодь. Саме тому Марк А. Уолш, художник-мультиплікатор студії Pixar, створив яскравого та стильного персонажа – realmeow. А Цитрус доповнив цю нову концепцію слоганом “Реально нереальні”, який повною мірою відображає якість техніки realme.

Переконайтеся в цьому самі, купуйте ґаджети realme в Цитрусі. Ціни на смартфони у них, наприклад, стартують від 6 499 грн. А найпопулярнішим є realme 9 Pro Plus 8/256GB:

безрамковий дисплей 6,43";

основна камера на 50 Мп і фронтальна на 16 Мп;

8-ядерний процесор MediaTek Dimensity 920;

батарея на 4500 мАг;

унікальне забарвлення задньої кришки, яка змінює колір в залежності від освітлення.

З 2022 року Цитрус став офіційним дистриб’ютором телевізорів і планшетів realme на ринку України. У мережі найбільший вибір офіційної техніки з гарантією та сервісним обслуговуванням.

Нова лінійка планшетів порадує своєю функціональністю і доступністю. Ціни на планшети realme в Цитрусі стартують від 6 799 грн. Особливо популярною стала модель realme Pad 4/64 Wi-Fi.

Ще одним фаворитом продажів є телевізори. У Цитрусі представлені моделі різних розмірів, з діагоналями від 32 до 50 дюймів. Ціни стартують від 8 799 грн. Тому, якщо ви шукаєте сучасний телевізор зі Smart TV, на Android з якісним зображенням і звуком, обирайте realme, не пожалкуєте. Більше деталей дивіться у відеоогляді.

Ставайте амбасадорами бренду realme з Цитрусом. Купуйте техніку, залишайте відгуки, відмічайте акаунт Цитрус в Інстаграм та ставайте учасниками розіграшів. А з програмою “Цитрус Обмін” ви можете заощаджувати до 90% вартості нової техніки, здавши стару.