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Realme: реально нереальная техника в Цитрусе

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 16:41

Вы точно слышали про этот бренд, но знаете ли вы, что в 2021 году он стал самым быстрорастущим в мире? Компания достигла показателя 100 млн поставок быстрее, чем все существующие бренды смартфонов до этого. И это учитывая, что бренд очень молодой, его основали всего в 2018 году.

Realme: реально нереальная техника в Цитрусе

Цитрус первым из украинских компаний поверил в бренд realme и в 2020 году привез его в Украину. И не прогадал. Судя по количеству продаж, украинцам техника понравилась. Это не странно, ведь компания realme делает передовые технологии доступными каждому, создавая высококлассные продукты за демократичные деньги.

“С этим понятно. А что это за кот?” – возможно подумали вы.

Коммуникация бренда всегда была направлена на молодежь. Именно поэтому Марк А. Уолш, художник-мультипликатор студии Pixar, создал яркого и стильного персонажа – realmeow. А Цитрус дополнил эту новую концепцию слоганом “Реально нереальные”, который в полной мере отражает качество техники realme.

Realme: реально нереальная техника в Цитрусе

Убедитесь в этом сами, покупайте гаджеты realme в Цитрусе. Цены на смартфоны у них, например, стартуют от 6 499 грн. А самый популярный смартфон – realme 9 Pro Plus 8/256GB:

  • безрамочный дисплей 6,43";
  • основная камера на 50 Мп и фронтальная на 16 Мп;
  • 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 920;
  • батарея на 4500 мАг;
  • уникальный цвет задней крышки, который меняется в зависимости от освещения.

С 2022 года Цитрус стал официальным дистрибьютором телевизоров и планшетов realme на рынке Украины. В сети самый большой выбор официальной техники с гарантией и сервисным обслуживанием.

Новая линейка планшетов порадует своей функциональностью и доступностью. Цены на планшеты realme в Цитрусе стартуют от 6 799 грн. Особенно популярной стала модель realme Pad 4/64 Wi-Fi.

Realme: реально нереальная техника в Цитрусе

Еще одним фаворитом продаж являются телевизоры. В Цитрусе представлены модели разных размеров, с диагоналями от 32 до 50 дюймов. Цены стартуют от 8 799 грн. Поэтому, если вы ищите современный телевизор со Smart TV, на Android с качественным изображением и звуком, выбирайте realme, не пожалеете. Больше деталей смотрите в видеообзоре.

Становитесь амбассадорами бренда realme с Цитрусом. Покупайте технику, делитесь отзывами, отмечайте аккаунт Цитрус в Инстаграм и становитесь участниками розыгрышей. А с программой “Цитрус Обмен” вы можете сэкономить до 90% стоимости новой техники, сдав старую.

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