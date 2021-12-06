Реализацию некачественного топлива ведут преимущественно дискаунтеры, - Госэкоинспекция

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной экологической инспекции (ГЭИ), предоставленные enkorr .

Несоответствие техническому регламенту отмечалось по таким физико-химическим показателям как содержание серы, детонационная стойкость, объемная доля бензола, массовая доля кислорода, объемная доля кислородсодержащих соединений и температура вспышки в закрытом тигле.

По данным Госэкоинспекции, на 3 АЗС, работающих под брендом Мotto (ООО "Мотто Рентал" и ООО "Ларсен ЛТД"), были обнаружены нарушения характеристик бензинов.

Так, на одной АЗС в Чернигове в бензине А-92 объемная доля метанола была превышена в пять раз и составила 14,1 мг, а объемная доля бензола была превышена в 2,2 раза, до 2,2%. Нарушения по этим же характеристикам были зафиксированы и на других станциях Мotto.

В бензинах, реализуемых на АЗС SUNOIL в Днепропетровске, обнаружено превышение по объемной доле бензола (1,7% при норме 1) и массовой доли кислорода (7,1 мг при норме 2,7 мг.). Кроме того, были превышены показатели наличия кислородсодержащих соединений (метанол, простые эфиры).

По результатам проверки, с нарушениями качественных показателей бензинов попали также четыре образца, отобранных в сети "Укрпетроль". В трех случаях исследование показало превышение серы. Например, на станции в Бердичеве этот показатель был превышен в 11 раз и составил 117 мг.

При норме температуры вспышки в закрытом тигле дизельного топлива 55° на одной АЗС сети "Брент Ойл"(ООО "Брент Оил-95" и ООО "Октан-95") она составила 27°, на другой — 50,5°. Также в ДТ и бензинах этой сети были превышены показатели серы и обнаружен недостаток октанового числа в бензинах.

Кроме того, в продаже некондиционного топлива Госэкоинспекцией были уличены АЗС, которыми управляют ООО "Тисарк", ООО "Рута Нова-К", ООО "Макс-19" и др.

Издание также отмечает, что все указанные сети АЗС относятся к так называемым дискаунтерам, торгующим топливом по минимальным ценам. В то же время Госэконинпекция не зафиксировала ни одного случая качественных отклонений в сетях среднего и верхнего ценового диапазона.

Как сообщал enkorr, весной и летом текущего года Институт потребительских экспертиз провел масштабные исследования бензинов А-92, А-95 и дизтоплива на АЗС. По результатам лабораторных исследований были выявлены массовые отклонения от установленных параметров в сетях SunOil, Мotto, "БРСМ", "Брент Ойл" и "Ас Ойл".

В бензинах "БРСМ" и SunOil были обнаружены амины - токсичное вещество, запрещенное к использованию в топливах не только в Украине, но и в Европе и США. В результате институт был вынужден заявить о прекращении программ маркетинговой поддержки указанных сетей.